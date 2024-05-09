Beşiktaş başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TRT Spor'da siyah-beyazlı kulübün transfer planı ve yeni teknik direktörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"FERNANDO SANTOS'U SAVUNACAK BİR ŞEY YOK"

"Şenol hocamın bırakması bir kırılmadır. Beşiktaş 3 sezondur kasım ayında havlu atıyor. Bu kırılma kasım ayında olur mu? 40 puan fark olur mu? Beşiktaş'a bu yakışmıyor. Beşiktaş bunu maddi ve manevi olarak hak etmiyor. Sonra Burak hoca gelmiş, Rıza hoca gelmiş. Fernando Santos'un gelişine camia destek vermiş. Matematik burada da uymadı. Biz de kupayı riske atamazdık. Çok üzüldüm. Kontrat yaparken, ayrılma maddeleriyle birlikte yapabileceğim en iyi kontrattı. Böyle bir hocayı kısa sürede getirebilmek çok önemliydi. Şubat transfer sezonunda kimse gelmek istemiyor. Bazı hocalar Alanyaspor maçını izledikten sonra gelmek istemedi. Matematik yürümedi. En iyi ortalamaya Serdar Topraktepe sahip. Fernando Santos'a da matematiksel olarak sizi koruyabileceğim bir şey yok dedim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımı dinlerim. Sonrasında karar veririz. Serdar hocamla devam etmeye karar verdik. Kararsızlıktan daha iyidir kararlılık. Sezon sonuna kadar bu konu kapanmıştır. 23 Mayıs'tan sonra durum değerlendirmesi yaparız. Kupa finali her takımın hayalidir. Finalde de çıkıp oynayacaksın şartlar ne olursa olsun."

YENİ TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

"Sergen ve Şenol hocam Beşiktaş'ın çok önemli insanları. Ayrışmaya gidilmesini doğru bulmuyorum. Her iki hocamın da Beşiktaş'ın gündeminde olacağına inanıyorum. 23 Mayıs bittiğinde liglerde de durum belli olur. Serdar Topraktepe'yle görüşeceğiz ilk. Her şey olabilir. Asla, asla demeyeceksin. Otururuz konuşuruz. Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Nuri Şahin Türkiye'nin kıymetleri. Yabancı hocalarla ilgili de görüşüyoruz. 23 Mayıs'a kadar kimseyle görüşmeyeceğiz. Tercihimizi daha çok Türk hocaya doğru götürmek istiyoruz. Şartlar ne gösterir bilemiyorum. Arkadaşlarım Türk hoca konusunda daha sıcak. Oturacağız ve konuşacağız. Şu anda buna konsantre değiliz. Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Nuri Şahin dışında Türk adaylar da var. Yerli olunca illa Türkiye'den olması gerekmiyor. Görüşmeleri bitireceğiz. Şartları göstereceğiz. Bu sefer zamanımız var. Şubat ayında zamanımız yoktu. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 23 Mayıs'tan sonra bu süreç hızlanacaktır. Yönetim kurulumuz bu işlerle uğraşıyor."

"SEMİH BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

"Semih bizim kırmızı çizgimiz. Avrupa Şampiyonası'na gideceğine inanıyorum. Özel bir yetenek. Samet abisi onun her şeyiyle ilgileniyor. Beşiktaşlının kahramanı şu anda. Avrupa Şampiyonası'nda oynamayı hak ediyor. Montella'yla 3 hafta önce konuştuk. Ben oyuncuma sahip çıkarım. 10 yaşından beri bu çocuk gol atıyor. Bulduğu anda atıyor. Bu krizde Semih, Demir Ege ve Mustafa (Hekimoğlu) gibi oyuncular bulmak önemli. Santos giderken çok güzel sözler söyledi, bir rapor verdi."

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER POLİTİKASI

"Antrenör kararını vereceğiz. Hocayla birlikte transferi yapacağız. Biz alternatifleri konuşacağız. Kendi bütçemize göre transfer yapacağız. Belirli oyuncuları göndermeden transfer yapamazsınız. Beşiktaş'ın şampiyonluk dışında başka bir hedefi olamaz. Dolayısıyla hedefimiz şampiyonluk. Bakhtiyor yabancı statüsünde değil. Onun dışında gördüğüm kadarıyla önemli değişikler olabilir, olmak zorunda. Yabancı kuralı çok acele alındı. Bizim elimizde çok fazla oyuncu var. Bir çözüm bulmamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Çok sıkıntılı kontratlar var. Oynayan insanları üzüyor."