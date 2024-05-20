Gölcük'te genç kızın şarampole devrilen kamyonetin çevresinde ölü bulunmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gölcük'te genç kızın şarampole devrilen kamyonetin çevresinde ölü bulunmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Gölcük\'te genç kızın şarampole devrilen kamyonetin çevresinde ölü bulunmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir genç kızın şarampole devrilen kamyonetin çevresinde boynunda iple ölü bulunmasına ilişkin sürücü ile biri çocuk 4 kişi, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda genç kızın boynundaki ipin araca bağlı olduğu belirlendi ve soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden biri çocuk olan K.N.K. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi, diğer şüpheliler ise Gölcük Adliyesi'ne çıkarıldı. Genç kızın cenazesi ise Düzağaç Camisi'nde kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda defnedildi.

20.05.2024 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, genç kızın şarampole devrilen kamyonetin çevresinde boynunda iple ölü bulunmasına ilişkin sürücü ile biri çocuk 4 kişi, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Halıdere Mahallesi Eski Köy Caddesi mevkisinde bir kamyonetin şarampole devrildiği yönünde ihbar alınması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerinde inceleme yapan ekipler, 34 VM 9246 plakalı kamyonetten savrulan 18 yaşındaki R.M.Ö'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Genç kızın boynundaki ipin araca bağlı olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden uzaklaştığı belirlenen sürücü Tunay A. (22) ile araçtan daha önce indiği tespit edilen E.K, Y.A.A, C.Ç. ve K.N.K. (17), cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Şüphelilerden K.N.K. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Diğer şüpheliler işlemlerin ardından Gölcük Adliyesi'ne çıkarıldı.

Genç kızın cenazesi ise Düzağaç Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA

Gölcük Adliyesi, İnceleme, Kocaeli, Gölcük, Çocuk, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölcük'te genç kızın şarampole devrilen kamyonetin çevresinde ölü bulunmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:29 İran’ın yeni liderini tanıyalım İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol
17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
18:13 Dursun Özbek, Ali Koç’u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım Dursun Özbek, Ali Koç'u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
16:49 Putin, Reisi’nin ölümü sonrası İran’ın geçici Cumhurbaşkanı ile görüştü Putin, Reisi'nin ölümü sonrası İran'ın geçici Cumhurbaşkanı ile görüştü
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 18:56:43. #1.11#
SON DAKİKA: Gölcük'te genç kızın şarampole devrilen kamyonetin çevresinde ölü bulunmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement