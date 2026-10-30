Fenerbahçe\'de İsmail Kartal\'ın gidişine en çok onlar mutlu oldu

Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona ererken, teknik adamla yaşanan ayrılığın takım üzerindeki etkileri netleşmeye başladı.

YABANCI FUTBOLCULAR AYRILIKTAN MEMNUN

Özellikle yabancı futbolcuların deneyimli teknik adamın ayrılığını büyük bir memnuniyetle karşıladığı öne sürüldü. Kartal ile yabancı oyuncular arasında uzun süredir iletişimin tamamen koptuğu ve takım içinde soğuk bir havanın hakim olduğu aktarıldı. Kaptan Milan Skriniar'ın dahi alınan mağlubiyetlerin ardından ekran karşısına geçerek dolaylı yoldan İsmail Kartal'ı hedef alan eleştirilerde bulunması bu durumun en somut göstergesiydi.

VEDA EDEN İSİMLERİN ÇOĞU YERLİ

Deneyimli çalıştırıcıya sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayan yerli futbolcu sayısının da yabancı oyunculara göre fazla olması dikkat çekti. Yaklaşan Göztepe ve Liverpool karşılaşmalarında Fenerbahçeli futbolcuların sahaya çok daha farklı bir motivasyonla çıkacağı vurgulanıyor.