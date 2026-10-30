Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gidişine en çok onlar mutlu oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gidişine en çok onlar mutlu oldu

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Fenerbahçe\'de İsmail Kartal\'ın gidişine en çok onlar mutlu oldu
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Fenerbahçe\'de İsmail Kartal\'ın gidişine en çok onlar mutlu oldu
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı, özellikle yabancı futbolcular arasında memnuniyetle karşılandı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona ererken, teknik adamla yaşanan ayrılığın takım üzerindeki etkileri netleşmeye başladı. 

YABANCI FUTBOLCULAR AYRILIKTAN MEMNUN

Özellikle yabancı futbolcuların deneyimli teknik adamın ayrılığını büyük bir memnuniyetle karşıladığı öne sürüldü. Kartal ile yabancı oyuncular arasında uzun süredir iletişimin tamamen koptuğu ve takım içinde soğuk bir havanın hakim olduğu aktarıldı. Kaptan Milan Skriniar'ın dahi alınan mağlubiyetlerin ardından ekran karşısına geçerek dolaylı yoldan İsmail Kartal'ı hedef alan eleştirilerde bulunması bu durumun en somut göstergesiydi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gidişine en çok onlar mutlu oldu

VEDA EDEN İSİMLERİN ÇOĞU YERLİ

Deneyimli çalıştırıcıya sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayan yerli futbolcu sayısının da yabancı oyunculara göre fazla olması dikkat çekti. Yaklaşan Göztepe ve Liverpool karşılaşmalarında Fenerbahçeli futbolcuların sahaya çok daha farklı bir motivasyonla çıkacağı vurgulanıyor. 

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İsmail KartalFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • pusatalfa pusatalfa:
    Teknik yok taktik yok 99 puan aldığında neden şampiyon olmadığını idrak edemeyecek kadar matematik bilmeyen birini getiren Kafa nedir ya 3 2 Yanıtla
  • Resul Bey Resul Bey:
    başını yediler ismailimin 1 1 Yanıtla
  • elhakifan elhakifan:
    İsmail Kartal Fenerbahçe nin hocası falan değil bunu anlamanız için ne olmadı lazım 2.ligde bile tutunamaz kötü bir hoca taktik teknik bilgisi TV'den maç izleyenlerden yukarda değil. 2 0 Yanıtla
  • Pinokyo Pinokyo:
    hiçbiri benim kadar mutlu olmamıştır. 0 0 Yanıtla
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