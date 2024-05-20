İkili arasında sular durulmuyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a bomba cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İkili arasında sular durulmuyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a bomba cevap

Geniş Video İzle

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla derbi öncesi ve sonrasında gerginlik yaşadığı Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a cevap verdi. Kerem açıklamasında, "Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez. Yapmamız gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Tam konsantrasyonla, İstanbul'a 24. kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

20.05.2024 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu, arasında yaşanan gerginlik saha dışına taştı. Sarı-kırmızılı futbolcu Kerem, sosyal medya hesabından Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamada Mert Hakan'a cevap verdi.

İkili arasında sular durulmuyor! Kerem'den Mert Hakan'a bomba cevap

Kerem'in paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde;

'Galatasaray taraftarına hak ettiği şampiyonluğu bir hafta öncesinden yaşatamadığımız için üzgünüz. Evimizde, taraftarımızla birlikte, tıpkı geçen sezonki gibi bir final yapmak istiyorduk; ama olmadı.

Maalesef bu iniş ve çıkışlar, mutluluklar ve hayal kırıklıkları, hayatın kendisi.

Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyon- luğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasın- da her şeyimizi vereceğiz.

Şunun bilinmesini isterim ki; Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez.

Yapmamız gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Tam konsantrasyonla, İstanbul'a 24. kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz.'

MERT HAKAN NE YAPMIŞTI

Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu'nun maçın ardından stadı terk ederken "Korkak herif" ifadelerini kullandığı videoyu alıntılayarak "5e1 dayak yerken" notunu düşmüştü.

İşte Mert Hakan'ın o paylaşımı;

İkili arasında sular durulmuyor! Kerem'den Mert Hakan'a bomba cevap

Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu, Sosyal Medya, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İkili arasında sular durulmuyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a bomba cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Galatasaray Spor kulübü: Büyük kaptan Kerem Aktürkoğlu. Bunun yaptığı çirkflk 1 sezon daha kalmak onun için ylklk yapıyor 1 0 Yanıtla

20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı
17:42 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi’nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı
17:15 Ayhan Bora Kaplan duruşmada polislerin dışarı çıkmasını istedi Ayhan Bora Kaplan duruşmada polislerin dışarı çıkmasını istedi
14:37 Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı’nın düşen helikopterini nasıl buldu İşte saat saat o kritik süreç Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopterini nasıl buldu? İşte saat saat o kritik süreç
20:36 Canlı yayında ters düştüler Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı Canlı yayında ters düştüler! Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı
19:26 İkili arasında sular durulmuyor Kerem Aktürkoğlu’ndan Mert Hakan Yandaş’a bomba cevap İkili arasında sular durulmuyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a bomba cevap
19:01 Bu iyiliği babası yapmaz Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı Bu iyiliği babası yapmaz! Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı
18:29 İran’ın yeni liderini tanıyalım İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol
18:13 Dursun Özbek, Ali Koç’u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım Dursun Özbek, Ali Koç'u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım
17:53 2 kentte iş kazalarında 4 işçi can verdi Ayrıntı kahretti 2 kentte iş kazalarında 4 işçi can verdi! Ayrıntı kahretti
17:45 Kocaeli’de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 21:14:30. #1.12#
SON DAKİKA: İkili arasında sular durulmuyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a bomba cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement