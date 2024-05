İkili arasında sular durulmuyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a bomba cevap

Spor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu, arasında yaşanan gerginlik saha dışına taştı. Sarı-kırmızılı futbolcu Kerem, sosyal medya hesabından Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamada Mert Hakan'a cevap verdi.

Kerem'in paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde;

'Galatasaray taraftarına hak ettiği şampiyonluğu bir hafta öncesinden yaşatamadığımız için üzgünüz. Evimizde, taraftarımızla birlikte, tıpkı geçen sezonki gibi bir final yapmak istiyorduk; ama olmadı.

Maalesef bu iniş ve çıkışlar, mutluluklar ve hayal kırıklıkları, hayatın kendisi.

Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyon- luğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasın- da her şeyimizi vereceğiz.

Şunun bilinmesini isterim ki; Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez.

Yapmamız gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Tam konsantrasyonla, İstanbul'a 24. kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz.'

MERT HAKAN NE YAPMIŞTI

Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu'nun maçın ardından stadı terk ederken "Korkak herif" ifadelerini kullandığı videoyu alıntılayarak "5e1 dayak yerken" notunu düşmüştü.

İşte Mert Hakan'ın o paylaşımı;