Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından yaşanan olayların yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Özbek'in konuşma yaptığı sırada sarı-lacivertli kulüpten bir paylaşım geldi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısına başladığı sırada Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen... Şimdi ağlamak geldiyse içinden... Ne fark eder, ne fark eder..." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım - Son Dakika
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