Erdoğan, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erdoğan, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesi sonrası göreve gelen İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile telefonda görüştü. Taziyelerini ileten Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir'le telefon görüşmesinde Türkiye'nin bu acılı günlerde İran'ın yanında olduğunu, İran halkının kederini paylaştığını belirtti.

20.05.2024 18:50  Güncelleme: 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Azerbaycan'da helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesi sonrası göreve gelen İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir'le telefon görüşmesinde Türkiye'nin bu acılı günlerde İran'ın yanında olduğunu, İran halkının kederini paylaştığını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de İran'a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü

"TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE KATKILARI DAİMA HATIRLANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Türkiye ve İran ilişkilerine katkılarının daima hatırlanacağını söyledi.

Erdoğan, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü
Muhammed Muhbir

"BU OLAY YÖNETİMDE HİÇBİR BOŞLUK MEYDANA GETİRMEYECEK"

Öte yandan geçici Cumhurbaşkanı olarak atanan Muhbir, "Yaşanan hadise devlet, millet ve ülke lideri (Ali Hamaney) için çok ağır. Ama bu önemli olay, liderin (Hamaney) önderliğiyle yönetimde hiçbir boşluk meydana getirmeyecektir. Halk bundan emin olsun." dedi. Devlet görevlilerine seslenen Muhbir, hiçbir suretle görevlerini yerine getirmede zafiyete düşmemeleri gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü
Muhammed Muhbir

İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI VE SONRASI

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Erdoğan, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Erdoğan, İran\'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Reisi, Helikopter, Türkiye, İran, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:50 Erdoğan, İran’ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü Erdoğan, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü
18:29 İran’ın yeni liderini tanıyalım İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol
17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
19:01 Bu iyiliği babası yapmaz Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı Bu iyiliği babası yapmaz! Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı
18:13 Dursun Özbek, Ali Koç’u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım Dursun Özbek, Ali Koç'u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
16:49 Putin, Reisi’nin ölümü sonrası İran’ın geçici Cumhurbaşkanı ile görüştü Putin, Reisi'nin ölümü sonrası İran'ın geçici Cumhurbaşkanı ile görüştü
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 19:42:25. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement