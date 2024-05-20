Bu iyiliği babası yapmaz! Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı

Sezon başında Adana Demirspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan eve Adana temsilcisindeki ikinci dönemine başlayan Mario Balotelli, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Manchester City'de eski takım arkadaşı Sergio Agüero'nun canlı yayın konuğu olan Balotelli, opsiyonunu kullanmayacağını ve sezon sonunda Adana Demirspor'dan ayrılacağını açıkladı.
Balotelli, Agüero'nun canlı yayınında oynamak istediği takımı da duyurdu. Yıldız futbolcu, "Adana Demirspor ile kontratım sona eriyor. Hayalim Boca Juniors'ta, Bombonera'da oynamak" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli golcünün bu sözlerinin ardından harekete geçen Agüero, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye sesli mesaj gönderdi. Arjantinli eski futbolcu, mesajında "Mario Balotelli, Bombonera'nın hayalini kuruyor. Haziran ayında serbest kalacak" ifadelerine yer verdi.
Adana Demirspor'da ikinci dönemini geçiren Mario Balotelli, bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıktı ve 939 dakika sahada kaldı. 33 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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