Bu iyiliği babası yapmaz! Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Bu iyiliği babası yapmaz! Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı

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Manchester City'den eski takım arkadaşı Agüero'nun canlı yayınına katılan Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, sezon sonunda takımdan ayrılacağını ve Boca Juniors forması giymek istediği açıkladı. Agüero ise bu sözlerin üzerine Arjantin takımının başkanı Juan Roman Riquelme'ye sesli mesaj göndererek, "Mario Balotelli, Bombonera'nın hayalini kuruyor. Haziran ayında serbest kalacak" dedi.

20.05.2024 19:01  Güncelleme: 19:38
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Sezon başında Adana Demirspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan eve Adana temsilcisindeki ikinci dönemine başlayan Mario Balotelli, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

ADANA DEMİRSPOR'DAN AYRILACAK

Manchester City'de eski takım arkadaşı Sergio Agüero'nun canlı yayın konuğu olan Balotelli, opsiyonunu kullanmayacağını ve sezon sonunda Adana Demirspor'dan ayrılacağını açıkladı.

Futbol tarihinde böylesi görülmedi! Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı

"HAYALİM BOCA JUNIORS"

Balotelli, Agüero'nun canlı yayınında oynamak istediği takımı da duyurdu. Yıldız futbolcu, "Adana Demirspor ile kontratım sona eriyor. Hayalim Boca Juniors'ta, Bombonera'da oynamak" ifadelerini kullandı.

Futbol tarihinde böylesi görülmedi! Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı

AGÜERO'DAN CANLI YAYINDA BAŞKANA MESAJ

Tecrübeli golcünün bu sözlerinin ardından harekete geçen Agüero, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye sesli mesaj gönderdi. Arjantinli eski futbolcu, mesajında "Mario Balotelli, Bombonera'nın hayalini kuruyor. Haziran ayında serbest kalacak" ifadelerine yer verdi.

Futbol tarihinde böylesi görülmedi! Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı

SEZON PERFORMANSI

Adana Demirspor'da ikinci dönemini geçiren Mario Balotelli, bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıktı ve 939 dakika sahada kaldı. 33 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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Son Dakika Spor Bu iyiliği babası yapmaz! Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı - Son Dakika

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