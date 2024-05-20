Ayhan Bora Kaplan'ın suç örgütü davası devam ediyor - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan'ın suç örgütü davası devam ediyor

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Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin açılan davada 20'si tutuklu 61 sanığın yargılaması devam ediyor. Tutuklu sanık Kaplan'ın adil yargılamaya etki edeceği gerekçesiyle Organize Şube Müdürlüğü'nde çalışan polislerin salondan çıkarılması talebi reddedildi. Duruşmada müşteki ve tanıkların ifadeleri dinlendi. Ayrıca Semih Arslan'ın annesi, oğlunun öldürüldüğünü iddia etti. Duruşma yarın sabah devam edecek.

20.05.2024 17:14
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 sanığın yargılamasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan, salonda bulunan Organize Şube Müdürlüğü'nde çalışan polislerin adil yargılamaya etki edeceği gerekçesiyle dışarı çıkartılması talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı, Kaplan'ın bu talebini reddetti.

GİZLİ TANIK İFADELERİNİ GERİ ÇEKTİ

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 10'uncu duruşması Sincan Cezaevi'nde görüldü. Duruşmanın başında mahkeme başkanı, müşteki ve tanıkların dinleneceğini belirtirken, "Ü5W1G8K6L3" kod adlı gizli tanığın ifadelerini de geri çektiğini açıkladı.

Müştekilerden eski patronu olduğunu söylediği eski AK Parti Ankara İl Yöneticisi Barış Kurt'un yönlendirmesi üzerine alacağını istediği için Ayhan Bora Kaplan ve adamları tarafından dişleri sökülerek kendisine 2 gün boyunca işkence edildiğini öne süren müşteki Erkan Doğan dinlendi.

Ayhan Bora Kaplan duruşmada polislerin dışarı çıkarılmasını istedi

KAPLAN: GÖRÜŞTÜĞÜN POLİS MURAT ÇELİK'İN ADAMI

Duruşmada sanık avukatları, Erkan Doğan'ın periodontitis (diş eti çekilmesi) isimli bir hastalığının olup olmadığına dair rapor düzenlenmesini talep etti. Tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan, müşteki Erkan Doğan'a, "Resul Aydoğdu benimle konuştu' dedin. Görüştüğün polis Murat Çelik'in (Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı) adamı o işte" dedi. Kaplan, ayrıca Doğan'ın dişlerini çekmediğini ve şiddet uygulamadığını da öne sürdü ve "Kumpas için sana ifadeyi kurdurmuşlar, savcıyı da tezgahlarına düşürmüşler" ifadesini kullandı.

"ORGANİZE'DE GÖREVLİ OLAN POLİSLER SALONDAN ÇIKSIN"

Ayhan Bora Kaplan, "Organizede görevli olan polisler lütfen çıksın salondan, onların çıkartılmasını talep ediyorum. Çünkü onlar buradayken Erkan Doğan doğru şeyleri söyleyemiyor." talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı Kaplan'ın bu talebini reddetti. Erkan Doğan, "Beni kimse etki altına almadı. Dilimin döndüğünce bunu anlatmaya çalışıyorum." dedi.

Duruşma sıradında tutuklu sanık Barış Kurt'un, Erkan Doğan'ın avukatının savunmasını yaparken müdahale etmesi üzerine Mahkeme Başkanı Kurt'u salondan dışarı çıkardı. Doğan'ın avukatı, "Müvekkilim karşı taraftan sürekli olarak davadan çekilmesi yönünde baskı görüyor. Ama bu baskılara boyun eğmeyerek bugün buraya geldi" diye konuştu.

Ayhan Bora Kaplan duruşmada polislerin dışarı çıkarılmasını istedi

"SAVCI BENİ OĞLUN İNTİHAR ETTİ DİYE AZARLADI"

İddianameye göreş, Mahfuz Tatar'ı Ayhan Bora Kaplan'ın azmettirmesi ile Muhammed Kaplan ile birlikte öldüren, ancak olaydan bir gün sonra şüpheli şekilde bir binanın 9'uncu katından düşerek ölen ve ölümüne ilişkin intihar süsü verildiği iddia edilen Semih Arslan'ın annesi Adalet Arslan, "Benim oğlum kendini öldürecek bir insan değildi. Benim oğlumu öldürdüler. Ben oğlumun Ayhan Bora Kaplan'ın yanında çalışmasını istemiyordum. Oğlumun 2 tane silahı vardı bunlar da Ayhan Bora Kaplan'ın silahlarıydı. Sabah 06.00 gibi çıkar ertesi gün 04.00-05.00 gibi eve gelirdi. Savcı'ya gittim ben oğlumun ölümüne dair adli tıp raporunu istedim. Savcı beni azarladı 'senin oğlun intihar etti ne öldürülmesi' diye. Ben savcıya Ayhan Bora Kaplan, Muhammed Kaplan ve Sercan Keleş'ten şikayetçiyi olduğumu söyledim. Benim 95-100 kilo olan oğlum Adli Tıp Raporu'nda 60 kilo çıktı. Bu nasıl rapor hakim bey? Benim oğlum kesinlikle öldürüldü" diye konuştu.

"ASLAN OĞLUMU KARA TOPRAĞA SOKTUNUZ"

Ayhan Bora Kaplan'a dönerek konuşan Adalet Arslan, "Sen oğlumu yok ettin. Benim oğlum senin kara kutundu. Sen kurşunları yere sıkıyorsun ama Semih'e öldürttürüyorsunuz. Siz benim aslan gibi oğlumu kara toprağa soktunuz ama siz hayattasınız. Siz benim oğlumu yediniz. Ben para ile satılacak annelerden değilim bunu iyi bil. Semih senin için o kadar değerliydi de neden bana gelip 'başın sağ olsun' demedin. Ben davacıyım sonunda ölüm de olsa" dedi. Mahkeme Başkanı'nın "Morgda başkaları da var mıydı" sorusu üzerine "(Fethi Koyuncu'yu morgda görmüş) dediler" yanıtını verince Koyuncu, "Para almışlar bunlar kesin" diye bağırdı. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, Fethi Koyuncu'yu duruşma salonundan çıkardı.

"ORGANİZE'NİN VERDİĞİ GAZLA KONUŞUYOR"

Semih Arslan'ın kardeşi Sercan Arslan da "Ağabeyim bana 'ben Ayhan'ın korumasıydım' diyordu. Son zamanlarda Ayhan Bora Kaplan ağabeyime araba vermişti üstünde üç hilal olan bir araba. Ağabeyim bana Ayhan Bora Kaplan'ın uyuşturucu işi yaptığına dair de konuşmuştu" dedi. Ayhan Bora Kaplan ise "Semih'in kardeşi Organize'nin verdiği gazla konuşuyor burada. Semih ile o kadar samimiyetim olsaydı cenazesine gelirdim" iddiasını dile getirdi.

"İFADEMDE POLİS TELKİNİ VAR"

Müşteki Emirhan Bostancı ise öğrenciyken Ayhan Bora Kaplan'ın mekanlarından birinde çalıştığını, 2 günlük verilmeyen ücreti nedeniyle bir kavga meydana geldiğini ve olaydan 1,5 yıl sonra Organize Şube Müdürlüğü'nden polislerin konuya ilişkin iletişime geçtiklerini belirterek, "Kanber Keskin'i telkinle ifademde geçirdim, ifademde zorlama var. Telkini bana polis memurları yaptı. Eğer olayın buraya geleceğini bilseydim asla konuşmazdım" iddiasında bulundu ve davaya katılma talebinin olmadığını belirtti. Duruşma yarın sabah 09.00'da devam edecek.

Ayhan Bora Kaplan\'ın suç örgütü davası devam ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayhan Bora Kaplan'ın suç örgütü davası devam ediyor - Son Dakika

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