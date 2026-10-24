Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi - Son Dakika
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Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi

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Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bazı marketlerin müşterilerin çantalarını bantlaması ve kişisel eşyalarını dolaplara bırakmalarını istemesi üzerine belediye harekete geçti. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerin ardından işletmelere uyarı yapıldı. Son denetimlerde söz konusu uygulamaların kaldırıldığı tespit edildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bazı marketlerde uygulanan çanta bantlama ve kişisel eşyaları dolaba bırakma zorunluluğu, vatandaşların tepkisine neden oldu. Artan şikayetler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi, ilgili işletmelere uygulamaya son vermeleri yönünde tebligat gönderdi. Belediyenin son ziyaretlerinde ise marketlerin bu uygulamalardan vazgeçtiği görüldü.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, vatandaşların sosyal medya, WhatsApp ihbar hatları ve Çözüm Merkezi üzerinden çok sayıda şikayette bulunduğunu belirtti. Şikayetlerin Belediye Başkanı Murat Ercan'a da iletildiğini aktaran Ocak, işletmelere gerekli uyarıların yapıldığını söyledi.

Ocak, "Biz de ismine, cismine, harf sayısına bakmaksızın bu tür uygulamaları yapan tüm marketlere gerekli tebligatlarımızı yaptık. 'Vatandaşımızı rencide eden, peşinen suçlu kabul eden bu uygulamaya derhal son verin' dedik. Ardından ilgili bakanlıklara ve resmi kurumlara bilgi notlarımızı ve resmi yazışmalarımızı ilettik." ifadelerini kullandı.

MARKETLER UYGULAMADAN VAZGEÇTİ

Yapılan uyarıların ardından işletmeleri yeniden ziyaret ettiklerini belirten Ocak, çantaların bantlanması ve eşyaların dolaplara bırakılması uygulamalarının sona erdiğini açıkladı.

Ocak, "Son durumla ilgili işletmeleri ziyaret ettiğimizde bu uygulamanın artık yapılmadığını gördük. Doğruyu yapan, vatandaşımızın yanında olan tüm esnafımızın yanındayız. Yanlışından vazgeçen, taleplerimize kulak veren işletmelere de teşekkür ediyoruz." dedi.

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VATANDAŞI MAĞDUR ETMEMELİ"

Marketlerin hırsızlık nedeniyle maddi kayıp yaşamasını istemediklerini vurgulayan Ocak, güvenlik tedbirlerinin müşterileri rahatsız etmeyecek ve mağduriyet oluşturmayacak şekilde uygulanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
Sincan BelediyesiGüncelSincanAnkaraYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Ucuncu dunya ulkesi...rezil market 2 0 Yanıtla
  • Doğuş Doğuş:
    Her yer hırsız kaynıyor. 1 0 Yanıtla
  • sade vatandaş sade vatandaş:
    dürüst biri bu uygulamadan rahatsız olmaz dünyada gelişmiş ülkelerde bile bu uygulama var sen devasa bir alış veriş merkezine çantanla giriyorsun adamın binlerce ürünü var adam senimi kollayacak neye gocunuyorsunuz çantaya bir ürün atmayacağın ne malum insanın dürüst biri olduğu alnındamı yazıyor bakın foncuların şekli şemaline badem ceviz keriz kereviz ne ararsan var. 1 0 Yanıtla
  • Erhan ÇINAR Erhan ÇINAR:
    millet hırsızlık pesindeyse patronda bunun acısını personelden çıkarıyorsa başka çare kalmamış demekki 0 0 Yanıtla
  • NET VİZYON NET VİZYON:
    bütün dertler bitti,ülke refaha erdi,bi derdimiz buydu.marketlerdeki fiyatları haber yapmayın siz 0 0 Yanıtla
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