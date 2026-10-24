Fenerbahçe'ye kabus olan Aston Villa, City'ye de acımadı - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye kabus olan Aston Villa, City'ye de acımadı

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Fenerbahçe\'ye kabus olan Aston Villa, City\'ye de acımadı
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İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 mağlup olarak bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup eden Aston Villa, Nicolas Jackson'ın attığı iki golle Manchester City'yi de devirdi. Erling Haaland'ın golü konuk ekibe yetmezken, Manchester City'nin Villa Park'taki galibiyet hasreti 4 sezona çıktı.

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi ekip, Nicolas Jackson'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Manchester City'nin ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi.

NICOLAS JACKSON PERDEYİ ERKEN AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Aston Villa, henüz 6. dakikada Nicolas Jackson'ın golüyle öne geçti. Erken gelen golün ardından Manchester City beraberliği yakalamaya çalışsa da ilk 45 dakikada skor değişmedi ve ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

HAALAND ATTI AMA YETMEDİ

İkinci yarıya beraberlik arayışıyla çıkan Manchester City, 52. dakikada Erling Haaland'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ancak Aston Villa'nın yanıtı gecikmedi.

Ev sahibi ekibin ilk golünü kaydeden Nicolas Jackson, 60. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Aston Villa mücadeleyi kazandı.

MANCHESTER CITY'NİN YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ

Bu sezon Premier Lig'de ilk kez mağlup olan Manchester City, 21 puanda kaldı. İngiliz ekibinin Villa Park'taki galibiyet hasreti de devam etti. Manchester City, Aston Villa deplasmanında üst üste 4 sezondur galibiyet elde edemiyor.

ASTON VILLA'DAN ÖNEMLİ GALİBİYET

Premier Lig'in ilk 4 haftasında yalnızca 1 puan toplayabilen Aston Villa, Manchester City karşısında aldığı galibiyetle puanını 11'e yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Brighton'ı konuk edecek. Aston Villa ise sahasında Fulham ile karşılaşacak.

Manchester City FCErling HaalandManchesterFenerbahçeSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • vedat cici vedat cici:
    feneri de 6 :0 Yenmişti :) 2 0 Yanıtla
  • Oğuzhan Çevik Oğuzhan Çevik:
    Nicolas Jackson, ıııııy demişti ?? 0 0 Yanıtla
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