Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD'ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı - Son Dakika
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Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD'ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı

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Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD\'ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı
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Tahran ile Washington arasındaki geçici anlaşma sürecinin çökmesinin faturasını ABD yönetimine kesen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada müzakerelerin yarıda kesildiğini söyledi. Pezeşkiyan, yaşananlara rağmen iki tarafın yeniden bir araya gelip anlaşmayı sonuçlandırması gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'yi geçici anlaşma sürecini bozmakla suçlayarak, buna rağmen yeniden masaya oturulup uzlaşma sağlanması gerektiğini söyledi.

SÜRECİN ÇÖKMESİNDEN ABD SORUMLU TUTULDU

Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, Tahran ile Washington arasındaki geçici anlaşma sürecinin başarısızlığa uğramasından ABD yönetimini sorumlu tuttu. Müzakerelerin yürütüldüğü sırada sürecin kesintiye uğratıldığını belirten Pezeşkiyan, buna rağmen tarafların yeniden bir araya gelerek anlaşmayı tamamlaması gerektiğini dile getirdi.

“Savaş peşinde olmadıklarını ve zorbalığa da boyun eğmeyeceklerini” dile getiren Pezeşkiyan, “Tüm yolları kapatıp, tehdit edip aynı zamanda müzakerelerden bahsedemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

Anlaşma yapıldıktan sonra bunu imzalayanların sonuna kadar anlaşmaya bağlı kalması gerektiğini ifade eden Pezeşkiyan, ancak ABD’nin önce anlaşma imzaladığını sonra bunu bozuğunu söyledi.

"KORKAKLAR HER ŞEYİ BERBAT ETTİ"

Pezeşkiyan konuşmasında, "Müzakere yürütüyorduk, korkaklar her şeyi berbat etti. Yine de gidip bu anlaşmayı tamamlamamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA/ DHA

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    Yorumlar (1)

  • şahabettin Ayyıldız şahabettin Ayyıldız:
    Suç abd ye destek verenlerde 0 0 Yanıtla
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