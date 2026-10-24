Şarkıcı Nev hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şarkıcı Nev hayatını kaybetti

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Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
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Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Nev ismiyle tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy, 57 yaşında hayatını kaybetti. 3 Eylül’de bilinç kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ikinci kez entübe edilen sanatçının vefat haberini menajeri duyurdu.

"Zor", "Mühürlü Kaderim" ve "Sen Gibi" şarkılarıyla tanınan Türk müziğinin sevilen isimlerinden, Nev sahne adıyla tanınan Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

3 EYLÜL'DEN BU YANA HASTANEDEYDİ

Nev, 3 Eylül'de yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Tedavi sürecinde sağlık durumu ağırlaşan sanatçının geçtiğimiz günlerde ikinci kez entübe edildiği açıklanmıştı.

Menajeri İlker Ercan, Nev'in durumunun kritik olduğunu belirterek sevenlerinden dua istemişti.

Şarkıcı Nev hayatını kaybetti

ACI HABERİ MENAJERİ DUYURDU

Sanatçının hayatını kaybettiğini menajeri İlker Ercan açıkladı. Ercan, "Çok üzgünüm kaybettik" sözleriyle Nev'in vefatını duyurdu.

Yakın dostunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ercan, yayımladığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostum Nev’i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Hayatıma kattığın dostluğun, güzel anıların, müziğin ve o güzel kalbin bende her zaman yaşayacak. Seni sadece bir sanatçı olarak değil, çok kıymetli bir dost, güzel bir insan olarak hatırlayacağım. Yokluğuna alışmak kolay olmayacak. Hep güzel hatırlanacaksın, hep özleneceksin. Huzur içinde uyu sevgili dostum. Mekânın cennet olsun. Seni hiç unutmayacağım."

Şarkıcı Nev hayatını kaybetti

ŞARKILARIYLA HAFIZALARDA YER EDİNDİ

"Zor", "Mühürlü Kaderim" ve "Sen Gibi" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nev, kendine özgü yorumuyla müzik dünyasında iz bıraktı. Sanatçının cenaze törenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
Karaciğer YetmezliğiGüncelEylülKomaNevSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • s04536076 s04536076:
    İNNA LİLLAH VE İNNA RACİUN 13 1 Yanıtla
  • 14531453 14531453:
    Allah rahmet eylesin yazık oldu Ahmet Kayayı hiç sevmezdi 3 6 Yanıtla
    Burhan Asker Burhan Asker:
    Ahmet kayayı sevmediyse bizde onu sevmiyoruz güle güle diyoruz 0 0
  • Selçuk Güneş Selçuk Güneş:
    Allah rahmet eylesin 5 0 Yanıtla
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Allah rahmet eylesin 0 0
  • sade vatandaş sade vatandaş:
    Allah zulmetmeyen iftira atmayan kibir içinde zalim olmayan adaletli, merhametli kul,millet,yetim hakkı yemeyen, büytül malı israf edip başkasına peşkeş çekmeyen, haramileri savunup, kollayıp, arka çıkmayan kullarına rahmet eylesin 4 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Bu sanatçı geçinenlerin bu dünyada iyi hayat yaşadılar 1 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Şarkıcı Nev hayatını kaybetti - Son Dakika
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