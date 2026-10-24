Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahneler - Son Dakika
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Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahneler

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Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara\'dan olay sahneler
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Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi ile yaşadığı evlilikle Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Wanda Nara, bu kez oyunculuk kariyeriyle dikkat çekti. Arjantin yapımı romantik komedi filmi "Benim Oğlum Olur Musun?"da rol alan Nara'nın kamera karşısındaki sahneleri konuşulmaya başlandı.

Mauro Icardi ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre magazin dünyasında konuşulan Wanda Nara, bu kez oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Arjantin yapımı romantik komedi "¿Querés ser mi hijo?" filminde rol alan Nara, cesur sahneleriyle öne çıktı.

Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahneler

EROTİK SAHNELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Filmdeki performansıyla farklı bir yönünü ortaya koyan Wanda Nara'nın özellikle erotik sahneleri dikkat çekti. Nara, böylece magazin dünyasındaki görünürlüğünü sinema alanına da taşıdı.

Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahneler
Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahneler
Mauro IcardiGalatasarayWanda NaraMagazinSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • abbas dursun abbas dursun:
    evet gerçekten farklı bir yönünü ortaya koymuş hiç görmemişiz gibi ?????????? özüne dönmüş bizdede vardı zürafa sokak 1 0 Yanıtla
  • Osman Koca Osman Koca:
    o bilir işini 0 0 Yanıtla
  • vedat cici vedat cici:
    çapsız yetişkin film yıldızı oldu desene 0 0 Yanıtla
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