Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara\'dan olay sahneler

Mauro Icardi ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre magazin dünyasında konuşulan Wanda Nara, bu kez oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Arjantin yapımı romantik komedi "¿Querés ser mi hijo?" filminde rol alan Nara, cesur sahneleriyle öne çıktı.

EROTİK SAHNELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Filmdeki performansıyla farklı bir yönünü ortaya koyan Wanda Nara'nın özellikle erotik sahneleri dikkat çekti. Nara, böylece magazin dünyasındaki görünürlüğünü sinema alanına da taşıdı.