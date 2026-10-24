İşçiler ölümle burun buruna geldi! İşte o korkunç anlar - Son Dakika
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İşçiler ölümle burun buruna geldi! İşte o korkunç anlar

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İşçiler ölümle burun buruna geldi! İşte o korkunç anlar
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İşçiler ölümle burun buruna geldi! İşte o korkunç anlar
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Karabük-Yenice kara yolunda bir kamyon sürücüsünün yaptığı hatalı sollama, işçileri taşıyan servis midibüsünde korku dolu anlara neden oldu. Karşı şeride geçen kamyonun servis aracıyla burun buruna geldiği olayda sürücüler son anda manevra yaptı. Olası bir facianın eşiğinden dönülen anlar, midibüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

İşçi servisi, Karabük-Yenice kara yolunda tehlikeli bir sollama nedeniyle karşıdan gelen kamyonla burun buruna geldi. Sürücülerin son anda yaptığı manevra, midibüste bulunan işçilere büyük korku yaşattı.  

HATALI SOLLAMA FACİAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Karabük-Yenice kara yolunda ilerleyen kamyonun sürücüsü, önündeki aracı geçmek için sollama yaptı. Ancak bu sırada karşı yönden işçileri taşıyan servis midibüsü geliyordu. Kamyonun karşı şeritte ilerlediği sırada iki araç arasındaki mesafe hızla kapandı. Kamyon ile işçi servisi bir anda burun buruna geldi. Sürücüler, karşı karşıya geldikleri tehlikeli durumdan kurtulmak için son anda manevra yaptı. 

İşçiler ölümle burun buruna geldi! İşte o korkunç anlar

İŞÇİLERİN YAŞADIĞI KORKU KAMERADA

Servis midibüsünde bulunan işçiler, karşıdan gelen kamyonu fark edince büyük panik yaşadı. Korku dolu anlar, midibüsün araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tehlikeli sollama nedeniyle yaşanan ani karşılaşma ve işçilerin verdiği tepkiler yer aldı. Kısa sürede gelişen olayda sürücülerin manevrası sayesinde iki aracın çarpışması önlendi.

Kaynak: DHA
OtomobilKarabükGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bekir yapici bekir yapici:
    Orda sollanmaz seridi var ve bu bir bilgisayar oyunu degil yasaga uymayan baska insanlarin hayatina kasteden sorumsuz kisinin agir vasita kullanmaya hakki ve bilgisi yok demektir, bu trafik mecnunu herifin derhal ehliyetine avrupada oldugu gibi bir kac yil el konulmalidir, ve bir daha agir vasita otobüs kullanmasi engellenmelidir, ülemizde ancak sert kararlarla trafik canavarligi ve magandaligi önlenir, egitim olmadan kanun kural tanitmadan sadece para cezasi vermekle daha cok can kaybederiz, ben 72 yasinda 12 yasindan itibaren muavinlikten yetisme agir vasita sürücüsüydüm ancak gercek anlamda trafik nedir onu Türkiyede degil askerden sonra gittigim almanya ve avrupa yollarinda ögrendim. 0 0 Yanıtla
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