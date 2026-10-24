Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı - Son Dakika
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Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı

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Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım\'dan bomba İsmail Kartal kararı
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Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım\'dan bomba İsmail Kartal kararı
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğine ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Taraftarların istifa çağrılarına tepki gösteren Yıldırım, deneyimli teknik adamı görevden almayacağını belirterek, "Ben gidene kadar İsmail Kartal kendisi gitmek istemezse, ben göndermeyeceğim. Benimle birlikte ayrılır." dedi. Yıldırım, taraftarlardan mayıs ayına kadar sabırlı olmalarını istedi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda takımın son dönemde aldığı sonuçları ve teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik eleştirileri değerlendirdi. Slavia Prag karşılaşmasında tribünlerden yükselen istifa çağrılarına tepki gösteren Yıldırım, Kartal'a desteğini sürdüreceğini açıkladı.

Kürsüden duyurdu! <a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>'dan bomba İsmail Kartal kararı

Yıldırım, "Slavia Prag maçında 'İsmail Kartal istifa' diye bağırdılar. İsmail Kartal istifa etse de ben göndermem. Ben gidene kadar İsmail Kartal kendisi gitmek istemezse, ben göndermeyeceğim. Benimle birlikte ayrılır. Ayıp ya! Bağıranlar 8 senedir neredeydi?" ifadelerini kullandı.

Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı

"MAYIS AYINA KADAR SABREDİN"

İsmail Kartal'ın göreve getirilme sürecini de hatırlatan Yıldırım, teknik direktör tercihi konusunda kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri üzerinden taraftarlara seslenen Yıldırım, sezon sonuna kadar sabır istedi.

Yıldırım, "İsmail Kartal benim kafamda yoktu. Aykut Kocaman'ı getirmemek için her gittiğim toplantıda çıkıp laflar söylemediniz mi? Olmasın demediniz mi? İsmail Kartal'ı getir demediniz mi? Ne istiyorsunuz? Mayıs ayı gelir, başarısızsa bir daha gelemez. Benim gelmeyeceğim gibi o da gelmez ama mayısa kadar sabredin ya!" dedi.

Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı

"LIVERPOOL'U DA GALATASARAY'I DA YENERİZ"

Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmasını değerlendiren Yıldırım, önlerindeki kritik maçlara ilişkin de iddialı konuştu.

Yıldırım, "Slavia Prag'a karşı 2-0 galiptik, 2-2 bitti, olabilir. Yarın Liverpool geliyor, onları yeneriz. Pazartesi de Galatasaray'ı yeneriz." sözleriyle takımına güvendiğini gösterdi.

Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı

"18 SENE SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILDIK"

Fenerbahçe'nin Avrupa performansına yönelik eleştirilere de yanıt veren Yıldırım, Şampiyonlar Ligi'ne katılımın kulüp açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı

Yıldırım, "Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldık. Aston Villa'dan 6 tane yedik, yemememiz gerekiyordu. O da olabilir. Biz yola çıkarken, ben hepinizden oy istedim. Bütün Türkiye'yi gezdim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım dedim. Benim sözüm bu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmalıyız dedik, Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Herkesin mutlu olması gerekmez mi? 26 milyon euro bu katılımdan dolayı Fenerbahçe'ye para geldi. Harcadık, harcıyoruz. Bundan sonra 10 milyon euro'ya yakın para da gelir. O da bu kulübe harcanacak. Bütün Fenerbahçelilere sesleniyorum, 18 senedir Şampiyonlar Ligi'ne katılmayan bir takım katılmış, herkes mutsuz! Böyle bir insanlık görmedim." ifadelerini kullandı.

Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı

"İNANMADIĞIM ŞEYLERİ SÖYLEMEM"

Geçmişte yaşanan şampiyonluk yarışlarından örnek veren Yıldırım, takımın içinde bulunduğu durumun değişebileceğini anlattı. Yıldırım, "2003 yılında gençleri aldım ben. Rahmetli Daum'u da antrenör yaptım. Biz 11 puan geriye düştük. Rizespor maçı tekrarlandı, 8 puana düştü ilk yarının sonunda. Ne oldu? 5-6 puan önde, Beşiktaş'ı stadında gidip yendik ve şampiyon olduk. Ben inanmadığım, yapamayacağım şeyleri söylemem." dedi.

Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefine ulaşacağına inandığını bir kez daha vurgulayan Yıldırım, "Biz şampiyon olacağız, inanın!" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

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Kaynak: İHA
İsmail KartalAziz YıldırımAziz YıldırımFenerbahçeSporSon Dakika

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