Ünlü oyuncudan İstanbul'da kadın olmakla ilgili çarpıcı sözler: Saat soran erkeğe ‘Yok’ diye bağırıyorum - Son Dakika
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Ünlü oyuncudan İstanbul'da kadın olmakla ilgili çarpıcı sözler: Saat soran erkeğe ‘Yok’ diye bağırıyorum

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Ünlü oyuncudan İstanbul\'da kadın olmakla ilgili çarpıcı sözler: Saat soran erkeğe ‘Yok’ diye bağırıyorum
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1 yorum

Oyuncu Elit Andaç Çam, İstanbul sokaklarında kadınların yaşadığı güvenlik kaygısına ilişkin kişisel deneyimlerini paylaştı. Günlük hayatta sıradan görülebilecek bir davranışın bile kendisinde tedirginlik yarattığını belirten Çam, yalnız yürürken tanımadığı erkeklerden gelen basit bir saat sorusuna dahi temkinli yaklaştığını anlattı.

Oyuncu Elit Andaç Çam, İstanbul’da kadın olmanın beraberinde getirdiği güvenlik endişelerini anlattı. Yalnız olduğu bir sokakta kendisine saat soran erkeklere temkinli yaklaştığını söyleyen Çam, “Bana saat soran birine ‘Yok’ diye bağırıyorum” sözleriyle yaşadığı tedirginliği dile getirdi.

Bahar dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle tanınan oyuncu Elit Andaç Çam, İstanbul’da kadın olmanın zorluklarına ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekti. Kentte kendisini her zaman güvende hissetmediğini belirten oyuncu, özellikle sokakta tanımadığı erkeklerle karşılaştığında yaşadığı tedirginliği anlattı.

“İSTANBUL BİRAZ ÜRKÜTÜCÜ BİR ŞEHİR”

İstanbul’un kadınlar açısından güvenli bir şehir olmadığını düşündüğünü ifade eden Çam, sokakta yaşadığı güvensizlik hissinin davranışlarını değiştirdiğini söyledi.

Oyuncu, “Benim için İstanbul biraz ürkütücü bir şehir. Çok güvenli bir şehir değil bence. O güvensizlik duygusu geldiği anda sertleşmem gerekiyor gibi hissediyorum. Bütün seksapalitenin de kaybolduğu yer o” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncudan İstanbul'da kadın olmakla ilgili çarpıcı sözler: Saat soran erkeğe ‘Yok’ diye bağırıyorum

“SAAT SORAN ERKEĞİN İYİ NİYETLİ OLMAMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK”

Avrupa ile Türkiye’de sokakta karşılaştığı durumları kıyaslayan Çam, yalnız yürüdüğü sırada bir erkeğin kendisine saat sormasını bile güvenlik endişesiyle değerlendirdiğini belirtti.

Çam, “Avrupa’da sokakta biri gelip saat sorsa fazla korkmuyorsun. Ama burada yalnız olduğum bir sokakta bana saat soran erkeğin iyi niyetli olmama ihtimali çok yüksek” dedi.

Kadınların sokakta kendilerini güvende hissetme ihtiyacına da değinen oyuncu, bu konuda erkeklerin de farkındalık göstermesi gerektiğini savundu.

Ünlü oyuncudan İstanbul'da kadın olmakla ilgili çarpıcı sözler: Saat soran erkeğe ‘Yok’ diye bağırıyorum

“BANA SAAT SORANA ‘YOK’ DİYE BAĞIRIYORUM”

İyi niyetli bir erkeğin kadınların sokakta yaşadığı tedirginliği anlayarak yaklaşması gerektiğini dile getiren Çam, kendi tepkisini ise şu sözlerle anlattı:

“İyi bir erkek sormaz orada. O da bilir ki Türkiye’de kadın sokakta güvende hissetmek ister. O yüzden bana saat soran birine ‘Yok’ diye bağırıyorum.”

Oyuncunun İstanbul’da kadınların güvenlik kaygılarına ilişkin sözleri dikkat çekti.

Elit Andaç ÇamİstanbulMagazinSözlerSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yasemin Çaki Yasemin Çaki:
    biraz abartmış sanki 1 0
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