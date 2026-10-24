Kasımpaşa, Benedyczak\'ın golüyle Eyüpspor\'u devirdi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor ile Kasımpaşa, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Kasımpaşa, ligdeki çıkışını sürdürdü.

BENEDYCZAK GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında rakip kalede gol arayan Kasımpaşa, 37. dakikada Adrian Benedyczak'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk 45 dakika konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda Eyüpspor beraberlik için mücadele etse de skor değişmedi. Kasımpaşa, deplasmandan üç puanla ayrılmayı başardı.

POLONYALI GOLCÜ 6 GOLE ULAŞTI

Kasımpaşa'nın 25 yaşındaki Polonyalı futbolcusu Adrian Benedyczak, bu sezon sergilediği performansla takımının en önemli gol silahlarından biri oldu. Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında alınan galibiyete bir gol ve bir asistle katkı sağlayan Benedyczak, Eyüpspor karşısında da takımına galibiyeti getirdi. Başarılı futbolcu, Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltti.

KASIMPAŞA'DAN 1,5 YIL SONRA BİR İLK

Samsunspor'un ardından Eyüpspor'u da mağlup eden Kasımpaşa, yaklaşık 1,5 yıl sonra ligde üst üste iki maç kazanmayı başardı. Lacivert-beyazlı ekip, bu başarıyı son olarak Mart 2025'te elde etmişti. Eyüpspor galibiyetiyle puanını 16'ya çıkaran İstanbul temsilcisi, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek.

EYÜPSPOR SON SIRADAN KURTULAMADI

Ligde zor günler geçiren Eyüpspor ise Kasımpaşa karşısında da istediği sonucu alamadı. Geride kalan 9 haftada yalnızca bir galibiyet elde eden İstanbul ekibi, 3 puanla son sırada kaldı. Eyüpspor, Süper Lig'deki tek galibiyetini 30 Ağustos'ta Alanyaspor karşısında almıştı. Eflatun-sarılılar, gelecek hafta Amedspor deplasmanına çıkacak.