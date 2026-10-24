Somer Sivrioğlu'ndan 'ihanet' iddialarına yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Somer Sivrioğlu'ndan 'ihanet' iddialarına yanıt

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Somer Sivrioğlu\'ndan \'ihanet\' iddialarına yanıt
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Somer Sivrioğlu\'ndan \'ihanet\' iddialarına yanıt
Haber Videosu

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, eski sevgilisi Didem Belen'in aldatılma ve tehdit iddialarıyla gündeme geldiği olaylı ayrılığın ardından sessizliğini bozarak "Aşk gelip geçici, insan en çok emeğini seviyor; 20 yıllık geçmişimi çöpe atamam" dedi.

MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen ile olaylı ayrılığının ardından sessizliğini bozdu. Belen'in "aldatıldım ve tehdit edildim" iddialarıyla magazin gündemini sarsmasının ardından ilk kez konuşan ünlü şef, katıldığı programda aşka, ilişkilere ve 20 yıllık evliliğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AŞK DA SEVGİ DE GELİP GEÇİCİ"

Aşkın ve duyguların zamanla değişip dönüştüğünü belirten Somer Sivrioğlu, ilişki anlayışını şu sözlerle ifade etti: "Aşk gelip geçici, sevgi bile bazen gelip geçici. İlişkiler yıpranan, değişen, dönüşen bir şey. Bazen ayak uydurabiliyorsun bazen uyduramıyorsun. Aşklar şunlar bunlar gelip geçiyor da emek kalıcı. Ve insan her zaman için en çok emeğini seviyor."

Somer Sivrioğlu'ndan 'ihanet' iddialarına yanıt

20 YILLIK EVLİLİK DEĞERLENDİRMESİ: BENCE ÇOK BENCİLCE

Ayrılıkların geçmişte yaşanan güzel yılları ve verilen emeği silmediğini savunan ünlü şef, eski eşiyle geçirdiği 20 yıllık sürece dair özeleştiride bulundu. Yaşanmışlıkları yok saymanın imkansızlığına dikkat çeken Sivrioğlu: "Hiç kimse şunu konuşmuyor ya; biz eski eşimle 20 yıl beraberdik. Benim onunla ilişkimi durdurmam demek, benim 20 yılımı durdurmam demek. 20 yıllık hayatımı ben nasıl çöpe atabilirim ya? Yani yokmuş gibi davranmak bence çok bencilce" ifadelerini kullandı.

Somer Sivrioğlu'ndan 'ihanet' iddialarına yanıt

Eski eşi ve çocuklarıyla olan geçmişinin hayatındaki özel yerini koruduğunu vurgulayan Sivrioğlu'nun bu sözleri, son dönemde yaşadığı fırtınalı ayrılık sürecinin ardından ilişkilere yaklaşımıyla dikkat çekti.

Somer SivrioğluMasterChefMagazinBelenSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Aile kavramını bilmeyen evlenmesin. Mide bulandırıyorsunuz 5 0 Yanıtla
  • S Yıl S Yıl:
    asfaltı düzleştiren silindir varya, birden aklıma o geldi 5 0 Yanıtla
  • hsyndalci hsyndalci:
    Vay vay vay vay ,gözün kör olsun para ! 3 0 Yanıtla
  • pusat2779 pusat2779:
    Acun'un sayesinde adam sıfatına konuldu 2 0 Yanıtla
  • Camoka99 Camoka99:
    bi kadına bak bi şu elemana parası olmasa yolda selam vermez 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son Belediye devreye girdi Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3’üncü kattan düştü Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü
O eski görüntülerinden eser yok İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan’ın hali O eski görüntülerinden eser yok! İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan'ın hali
Mesaiye başladı İşte Sergen Yalçın’ın ilk icraatı Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
İbrahim Tatlıses’in vurulduğu dönem 40 gün boyunca izlediği film İbrahim Tatlıses'in vurulduğu dönem 40 gün boyunca izlediği film
Kılıçdaroğlu’ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup... Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
Ortalığın karıştığı Fransa’da gerilim tırmanıyor Camiler için harekete geçildi Ortalığın karıştığı Fransa'da gerilim tırmanıyor! Camiler için harekete geçildi
18:02
Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD’ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı
Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD'ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı
17:29
Cehennem Melekleri davasında karar Arabacı’ya ağır ceza
Cehennem Melekleri davasında karar! Arabacı'ya ağır ceza
17:22
Kasımpaşa, Benedyczak’ın golüyle Eyüpspor’u devirdi
Kasımpaşa, Benedyczak'ın golüyle Eyüpspor'u devirdi
16:52
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
16:45
Fenerbahçe’ye kabus olan Aston Villa, City’ye de acımadı
Fenerbahçe'ye kabus olan Aston Villa, City'ye de acımadı
16:40
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
16:13
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
15:46
Hadise’den “Yok artık“ dedirten kapanış dansı
Hadise'den "Yok artık" dedirten kapanış dansı
15:14
Mesaiye başladı İşte Sergen Yalçın’ın ilk icraatı
Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
14:40
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
14:24
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 18:50:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Somer Sivrioğlu'ndan 'ihanet' iddialarına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei