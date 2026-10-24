Öğrenciye zorla tespih sattı! Yakalanınca ev hapsi verildi - Son Dakika
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Öğrenciye zorla tespih sattı! Yakalanınca ev hapsi verildi

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Öğrenciye zorla tespih sattı! Yakalanınca ev hapsi verildi
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Eskişehir'de yolda yürüyen bir öğrenciyi durdurarak zorla tespih satmaya çalışan ve mobil bankacılık üzerinden 100 TL'sini alan 26 yaşındaki şüpheli, Ankara'da yakalandı. Olayı fark eden bir vatandaşın öğrenciyi tanıyormuş gibi davranarak müdahale etmesi ve yaşananları görüntülemesi üzerine başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir öğrenciye zorla tespih satarak 100 TL'sini alan ve Ankara'da yakalanan şüpheli hakkında çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararı verildi. 

TANIYORMUŞ GİBİ YAPIP KAYDA ALDI

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde yoldan geçen bir genci durdurup zorla tespih satmaya çalışan R.A. (26), durumu fark eden duyarlı bir vatandaş tarafından görüntülendi. Mağdur genci tanıyormuş gibi yaparak olaya müdahale eden vatandaş, şüphelinin öğrenciden mobil bankacılık kanalıyla 100 TL aldığı anları kaydetti.

Öğrenciye zorla tespih sattı! Yakalanınca ev hapsi verildi

ANKARA'DA YAKALANDI

Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, müşteki gencin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ankara'da olduğu belirlenen R.A., düzenlenen operasyonla yakalanarak Eskişehir'e getirildi. Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanarak Eskişehir Adliyesine sevk edilen R.A. hakkında çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararı verildi.

Öğrenciye zorla tespih sattı! Yakalanınca ev hapsi verildi
Kaynak: İHA
EskişehirEv hapsi3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tekin Çetin Tekin Çetin:
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