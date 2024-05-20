İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol - Son Dakika
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İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol

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Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesi sonrası göreve gelen İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir'in kim olduğu ve geçmişi merak konusu oldu. Reisi'nin yerine geçen 69 yaşındaki Muhbir, İran lideri Ali Hamaney'in parasını yönetmesiyle tanınıyor. Muhbir, AB ve ABD tarafından yaptırımlarla boğuşan İran ekonomisini ayakta tutan baş uzman olarak da biliniyor.

20.05.2024 18:28
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İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından anayasanın ilgili maddesine göre Cumhurbaşkanlığı görevlerini, seçime kadar Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in yürüteceğini bildirdi. Muhbir'in kim olduğu ise merak konusu oldu.

REİSİ'NİN YERİNE YARDIMCISI GÖREVE GELDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baraj açılışı yaptıktan sonras dönüş yolunda helikopterinin düşmesi sonucu İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yerine, Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir atandı.

İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol
İbrahim Reisi

MUHAMMED MUHBİR KİMDİR?

Muhammed Muhbir, 1955 yılında İran'ın Huzistan eyaletinin Dezful kentinde dünyaya geldi. Elektrik mühendisliği mezunu olan Muhbir, ekonomi planlama ve yönetim ile uluslararası hukuk alanında doktora yaptı.

İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol
Muhammed Muhbir

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevine 2021 yılında getirilen Muhbir, İran Düzenin Çıkarını Belirleme Konseyi Üyeliği, Sinabank Genel Müdürlüğü, İmam Humeyni'nin Emirlerini Uygulama Kurumu (Vakfı) Başkanlığı, Mustazaflar Vakfı İktisadi Teşekkülü Gümrük ve Nakliye Direktörlüğü ve Huzistan Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol
Muhammed Muhbir

"HAMANEY'İN KASASI" MUHBİR

69 yaşındaki Muhbir'in, yıllardır dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in parasının çoğunu yöneterek bu yüksek mevkiye ulaştığı biliniyor. "Hamaney'in kasası" Muhbir, aynı zamanda dini lider ve hayatını kaybeden Reisi'nin yıllardır süren küresel yaptırımlara rağmen İran'ı ayakta tutmak için bir "direniş" ekonomisi yürütme konusunda baş uzman olarak tanınıyor.

İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol

ABD Hazine Bakanlığı, Ocak 2021'de yaptığı açıklamada, İran lideri Ali Hamaney'e bağlı faaliyet gösteren ve Muhbir'in başkanı olduğu "İmam Humeyni'nin Emirlerini Uygulama Merkezi"nin "siyasi muhalifler, dini azınlıklar ve sürgündekiler dahil olmak üzere rejim muhaliflerine ait topraklara ve mülklere el koyduğu" gerekçesiyle, Merkezin ve yöneticilerinin yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol

İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

İran\'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol - Son Dakika

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