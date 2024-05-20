Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi - Son Dakika
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Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kongre üyeleriyle bir araya geldi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında bomba iddialar ortaya attı. Ali Koç'un silahlı adamlarla stada geldiğini öne süren Özbek, "Beraber stadyumdan ayrıldık. 2 saat sonra yolda haber aldım, geri döndüm. Ali Koç, 70-80 tane adamıyla, ki içlerinde 4'ü silahlı. Bu ayıptır. Eşkıyalıktır. Şehir eşkıyası diye tabir ettiğimiz şey bu. Öteye götürüyorum, bu terörizmdir" dedi.

20.05.2024 16:31  Güncelleme: 16:42
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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi ve şampiyonluk son haftaya kaldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bazı kongre üyeleriyle bir araya geldi. Özbek, Ali Koç için dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ARTIK SEÇİMİN BİR ÖNEMİ YOK"

Dursun Özbek, "Seçimin artık önemi kalmamıştır. Ya ben seçilirim ya Süheyl Batum seçilir, ikimiz de Galatasaraylıyız. Topyekün mücadele, her şeyin önüne geçmiştir. Bütün camialara, bütün Türkiye'ye şunu göstermeliyiz; Ali Koç'un sadece seçim derdinde olduğunu göstermeliyiz. Kim seçilirse seçilsin Galatasaray sevgisiyle hareket edeceğinden hiç şüphem yok" diye konuştu.

Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi

"BU TERÖRİZMDİR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözlerinin devamında "Beraber stadyumdan ayrıldık. 2 saat sonra yolda haber aldım, geri döndüm. Ali Koç, 70-80 tane adamıyla, ki içlerinde 4'ü silahlı. Bu ayıptır. Eşkıyalıktır. Şehir eşkıyası diye tabir ettiğimiz şey bu. Öteye götürüyorum, bu terörizmdir. Terörist ne yapıyor, benzer şekilde silahlı adamlarını topluyor, geliyor, bir yeri basıyor, kurşunluyor" ifadelerini kullandı.

"CESEDİMİ ÇİĞNEMESİ GEREKİYOR"

Özbek "Orada olmamam belki de olayları belli bir seviyede, daha üst boyuta geçmesini engellemiştir. Orada olsaydım, benim cesedimi çiğnemeden oradan içeriye adım atamazdı" dedi.

Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi

SEÇİM BİLGİLENDİRME TOPLANTILARINI DURDURDU

Üyelere bir bilgilendirme mesajı atan Dursun Özbek, mesajında, "Hiçbir seçim, kötülerle, ahlaksızlarla mücadele ederek kazanılacak şampiyonluktan daha değerli değildir. Bugünden itibaren tek konsantrasyonumuz, bu şehir eşkıyalarına karşı kazanacağımız 24. şampiyonluktur. Bu nedenle üyelerimizle yapmayı planladığımız seçim bilgilendirme toplantılarını durduruyoruz. İyilik yine kazanacak, şampiyon biz olacağız" ifadelerine yer verdi.

Dursun Özbek: Ali Koç 4\'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ATYY null: boş yapmış kazanan takımın kutlamaya hakkı var 70 43 Yanıtla
  • Ahmet Yamaç: Fenerbahçeli değilim ama bu sene FairPlay ruhuna en çok zarar veren kişinin adıdır: Dursun Özbek. Sen yanak okşatmaya devam et. 68 25 Yanıtla
  • Kurtbet Kara: yanık kremi bulunur... 45 15 Yanıtla
    Alper Ülgentay: Sür o zaman 12 3
  • Mesut Erdoğan: Çok acımış belli… 41 18 Yanıtla
  • Numan Koca: Seve sevee sampıyon GALATASARAY dıyeceksınız 27 17 Yanıtla
  • Fener Bahce: AYNİ BİLDİGİMİZ DURSUN BOŞ LAF SAFSATA YANAKCI :) 23 10 Yanıtla
  • Serkan Genç: ağlama dursun 15 4 Yanıtla
  • Behzat: yetmiş kişiden dördü tek mi silahlı çok az 3 8 Yanıtla

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