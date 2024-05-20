2 kentte iş kazalarında 4 işçi can verdi! Ayrıntı kahretti

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Yakınlaştığı 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor

Ankara ve Osmaniye'de meydana gelen iş kazalarında 4 işçi hayatını kaybetti. Ankara'daki olayda işçilerin üzerine inşaat kalıbı parçası düşerken Osmaniye'de ise bir fabrikanın yapım halindeki kireç silosu çöktü.

VİNCE BAĞLI KALIP DÜŞTÜ! 2 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA 7 GÖZALTI

Ankara Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi 2515. Cadde'de bulunan bir inşaat alanında saat 08.00 sıralarında vinç halatına bağlı tahta kalıp parçası işçiler Sıddık Küçükşahin (50) ve Vefa Küçükşahin'in (24) üzerine düştü. Feci olayda baba ve oğul olduğu öğrenilen iki işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

DEMİR ÇELİK FABRİKASININ YAPIM HALİNDEKİ KİREÇ SİLOSU ÇÖKTÜ

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki organize sanayi bölgesindeki bir demir çelik fabrikasında da saat 16.00 sıralarında inşaat aşamasındaki kireç silosu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Fabrikanın kireç üretim tesisindeki kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği silo enkazının altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yaralanan işçiler ise sevk edildiği Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.