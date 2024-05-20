2 kentte iş kazalarında 4 işçi can verdi! Ayrıntı kahretti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2 kentte iş kazalarında 4 işçi can verdi! Ayrıntı kahretti

Geniş Video İzle

Ankara'da bir inşaat alanında üzerlerine inşaat kalıbı parçası düşen 2 işçi hayatını kaybetti. İşçilerin baba ve oğul olduğu ortaya çıkarken feci olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Osmaniye'de de bir demir çelik fabrikasında yapım aşamasındaki kireç silosunun çökmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.

20.05.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara ve Osmaniye'de meydana gelen iş kazalarında 4 işçi hayatını kaybetti. Ankara'daki olayda işçilerin üzerine inşaat kalıbı parçası düşerken Osmaniye'de ise bir fabrikanın yapım halindeki kireç silosu çöktü.

VİNCE BAĞLI KALIP DÜŞTÜ! 2 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA 7 GÖZALTI

Ankara Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi 2515. Cadde'de bulunan bir inşaat alanında saat 08.00 sıralarında vinç halatına bağlı tahta kalıp parçası işçiler Sıddık Küçükşahin (50) ve Vefa Küçükşahin'in (24) üzerine düştü. Feci olayda baba ve oğul olduğu öğrenilen iki işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara ve Osmaniye'deki iş kazalarında 4 işci hayatını kaybetti

DEMİR ÇELİK FABRİKASININ YAPIM HALİNDEKİ KİREÇ SİLOSU ÇÖKTÜ

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki organize sanayi bölgesindeki bir demir çelik fabrikasında da saat 16.00 sıralarında inşaat aşamasındaki kireç silosu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Fabrikanın kireç üretim tesisindeki kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği silo enkazının altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yaralanan işçiler ise sevk edildiği Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Ankara ve Osmaniye'deki iş kazalarında 4 işci hayatını kaybetti
2 kentte iş kazalarında 4 işçi can verdi! Ayrıntı kahretti
Kaynak: AA

Demir Çelik, Etimesgut, Osmaniye, Ankara, Baba, İş Kazası, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 kentte iş kazalarında 4 işçi can verdi! Ayrıntı kahretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:50 Erdoğan, İran’ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü Erdoğan, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü
18:29 İran’ın yeni liderini tanıyalım İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol
17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
19:01 Bu iyiliği babası yapmaz Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı Bu iyiliği babası yapmaz! Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı
18:13 Dursun Özbek, Ali Koç’u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım Dursun Özbek, Ali Koç'u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
16:49 Putin, Reisi’nin ölümü sonrası İran’ın geçici Cumhurbaşkanı ile görüştü Putin, Reisi'nin ölümü sonrası İran'ın geçici Cumhurbaşkanı ile görüştü
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 19:35:19. #1.11#
SON DAKİKA: 2 kentte iş kazalarında 4 işçi can verdi! Ayrıntı kahretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement