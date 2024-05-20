Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum - Son Dakika
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Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum

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Eski eşi Şaban Ataş'ın şüpheli kaybıyla ilgili çıktığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında "Ataş'ı sevgilim Burhanettin öldürdü, cesedi birlikte attık" itirafında bulunduktan sonra tutuklanan Emine Karabulut'un ifadesi pes dedirtti. Bütün suçu kendi üzerine atarak cinayeti kabul etmeyen sevgilisine sahip çıkan Karabulut, "70 yaşında da içeride çıksam ben yine Burhanettin ile birlikte olurum"" dedi.

20.05.2024 16:25
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Muğla'da 22 Mart'ta şüpheli şekilde ortadan kaybolan Şaban Ataş'tan haber alamayan yakınları Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Kayıpla ilgili yayına çıkan Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, 52 yaşındaki adamı öldürüp bir yere attıklarını itiraf etti. Tutuklanan Karabulut, cinayet itirafında kendisini yalnız bırakan sevgilisi Burhanettin'e sahip çıkarak söyledikleriyle pes dedirtti.

BİRİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, DİĞERİ REDDETTİ

Günlerce canlı yayına çıkan Emine Karabulut, yaptığı itirafta "Şaban bana küfür edince sevgilim Bahattin kendini tutamayarak öldürdü. Oğlum, Bahattin ve annemle birlikte Şaban'ı cesedini attık" dedi. Karabulut canlı yayında Ataş'ın cesedinin yerini de gösterirken Bahattin Bey ise suçlamaları reddederek "Ben kimseyi öldürmedim, cesedi de atmadım" dedi. Açıklamaların ardından Bahattin Bey, Emine Hanım, anne D.K, çocuklar Mert ve Mehmet gözaltına alındı.

Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum

KARABULUT: ÇIKINCA YİNE BURHANETTİN'LE BİRLİKTE OLURUM

Canlı yayında cesedin bulunmasıyla gözaltına alınan Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve Mert Ataş tutuklanırken D.K., Mehmet ile Mert adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugünkü yayında olayla ilgili konuşan Müge Anlı, öldürülen Şaban Ateş'in yakın arkadaşı Burhanettin Öztürk'ün cinayeti reddettiğini Emine Karabulut'un ise "70 yaşında da içeride çıksam ben yine Burhanettin ile birlikte olurum" dediğini söyledi. Anlı, Burhanettin'in Emine'yi görebilmek için çok istekli olduğunu ve "Bir kez olsun göreyim, beni neden suçladığını sorayım" demiş. Ünlü sunucu, polis ekiplerinin Emine'ye zarf atarak "İsterseniz koğuşta birlikte kalın" demesi üzerine Emine'nin de "O zaman içeriden hiç çıkmam" dediğini de sözlerine ekledi. Burhanettin ve Emine'nin adliye koridorunda tartıştığını söyleyen Anlı "Emine, Burhanettin'e 'Demek sen karını tercih ettin' demiş, Burhanettin de 'Sen sevdiğimsin, o karım' demiş" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum

Emine Karabulut, Müge Anlı, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum - Son Dakika
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