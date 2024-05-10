Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı - Son Dakika
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Dünya

Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı

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İsveç'te düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında sahneye çıkan İsrailli yarışmacı Eden Golan, "Özgür Filistin" sloganları atılarak yuhalandı. Yükselen tepkiler nedeniyle ne yapacağını şaşıran Golan sahneden apar topar inmek zorunda kaldı.

10.05.2024 00:00
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İsrail'in temsilci Eden Golan isimli şarkıcı, Eurovision 2024 sahnesinde "Hurricane" adlı parçasını seslendirirken, izleyiciler tarafından Filistin protestoları ile karşılaştı. Protestolar sırasında yuhalamalarla karşılaşan Golan, sahneden hızla ayrıldı. Rusya doğumlu olan fakat İsrail adına yarışan Golan'ın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

MALMÖ'DE ON BİNLERCE KİŞİ PROTESTO ETTİ

Öte yandan İsrail'in finali 11 Mayıs'ta düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı, organizasyona ev sahipliği yapan İsveç'in Malmö kentinde on binlerce kişi tarafından protesto edildi. Büyük Meydan'da (Stor Torget) toplanan protestocular, Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in boykot edilmesini istedi.

11 MAYIS DAHA BÜYÜK BİR GÖSTERİ DÜZENLENECEK

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de öldürülen çocukları temsil eden maketler taşıdı. "Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler, Möllevangstorget Meydanı'na kadar yürüdü. Eylemciler, 11 Mayıs'ta da büyük bir gösteri daha yapılacağını duyurdu.

FİLİSTİN BAYRAĞIYLA İÇERİ ALINMAYACAKLAR

Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağıyla içeri alınmayacağı bildirilmişti.

Eurovision\'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı

Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Suleyman Meric: Helal olsun 15 0 Yanıtla
  • Gülay Güneş: helal be 6 0 Yanıtla

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