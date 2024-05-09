Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı - Son Dakika
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Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı

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İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

09.05.2024 17:18  Güncelleme: 17:22
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kapsamında 4 polis hakkında Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek birlikte yemek yedikleri iddialarının yayılması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

"SORUŞTURMANIN SELAMETİ AÇISINDAN UZAKLAŞTIRILDILAR"

Bakanlık, suç örgütüyle irtibatlı oldukları iddia edilen polislerin durumunun açığa kavuşturulması için 1 müdür ve 1 müdür yardımcısının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Uzaklaştırılanlar arasında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürü Şevket Demircan da bulunuyor. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır."

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Ankara Emniyeti\'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Genç: Çoookk iyi olmuşş 36 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: liyakatsiz torpille atamalar oldugu surece halkin refah duzeyi ve guvenligi hep duser 31 1 Yanıtla
    Ahmet null: yorum doğru ama bu haberle hiçbir alakası yok. 3 0
  • Emin Erol: uzaklastirma ne gorevden atildimi atilmadi mi önemli olan bu 21 3 Yanıtla
  • Ali Kır: kimlere güvenecez bilmiyorum. 20 2 Yanıtla
  • Kamil Kaz: Sosyal medya doğru imiş yani. Sosyal medyanın gücü. 14 2 Yanıtla
  • Ergül Çiftçi: bugün olmazsa yarın çürükler gün yüzüne çıkar ya Kendi çıkar ya kokusu çıkar önce kokusu çıkmıştır sonra da kendi çıkmıştır 13 0 Yanıtla
  • Siyami bayhan: Çok ğüzel olmuş Deveyı hamutu ile götürenlere 11 0 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya: adalet, adalet, adalet..bi ülkede önce adalet, sonra güzel ahlak, ve birde üretim şu an çok ihtiyacımız var..... 7 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı - Son Dakika
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