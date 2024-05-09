Ankara Emniyeti\'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı

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Bakırköy\'de insanların üzerine aracını süren şahıs bu kez Sinop\'ta ortaya çıktı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kapsamında 4 polis hakkında Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek birlikte yemek yedikleri iddialarının yayılması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

"SORUŞTURMANIN SELAMETİ AÇISINDAN UZAKLAŞTIRILDILAR"

Bakanlık, suç örgütüyle irtibatlı oldukları iddia edilen polislerin durumunun açığa kavuşturulması için 1 müdür ve 1 müdür yardımcısının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Uzaklaştırılanlar arasında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürü Şevket Demircan da bulunuyor. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır."