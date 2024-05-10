Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde

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Şarkıcı Sertab Erener, 2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren "Everyway That I Can" şarkısını, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali öncesi yeniden seslendirdi.

10.05.2024 00:02  Güncelleme: 00:06
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İsveç'in Malmö kentinde 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali düzenlendi. 2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision 2024'te sahne aldı.

Bugün, Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın, İsveç'in Malmö kentinde yarı finali yapıldı.

SERTAB ERENER 21 YIL SONRA EUROVISION'DA SAHNE ALDI

2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne aldı. Erener, gerçekleşen yarı final öncesi "Everyway That I Can" şarkısını seslendirdi.

Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Kültür Sanat

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Son Dakika Kültür Sanat Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • caps lock: Teşekkürler Sertab Erener bize bu mutluluğu yaşattığın için. 12 5 Yanıtla
  • Emre Ergul: Gerçek müzisyen gerçek sanatçı.. 9 6 Yanıtla
  • Emre Ergul: Gerçek sanatçı 9 5 Yanıtla
  • Dan: Zaten avundugu bir o var. 1 9 Yanıtla
  • ahmet ak: çokta lazım dı bu yarışma 0 0 Yanıtla

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