İsveç'in Malmö kentinde 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali düzenlendi. 2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision 2024'te sahne aldı.
Bugün, Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın, İsveç'in Malmö kentinde yarı finali yapıldı.
2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne aldı. Erener, gerçekleşen yarı final öncesi "Everyway That I Can" şarkısını seslendirdi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde - Son Dakika
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