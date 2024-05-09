Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı

Geniş Video İzle

Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri Konferansı'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert tepki gösterdi. Levent, konferansta Ahbap Derneği hakkında konuşma yapacakken son dakikada konuşma metnini değiştirip Gazze'deki İsrail katliamına ilişkin konuştu. Netanyahu'ya seslenen Levent, "10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz? Bu nedenle İsrail hükümetini, bu zulüm ve insani krizden dolayı kınıyorum." dedi.

09.05.2024 21:56  Güncelleme: 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Sivil Toplum Örgütleri Konferansı'na, şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in sözleri damgasını vurdu. Kenya'da düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Levent, Gazze'deki katliama tepki göstererek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendi.

"SON DAKİKADA KONUŞMA METNİMİ DEĞİŞTİRME KARARI ALDIM"

Haluk Levent, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen BM Sivil Toplum Örgütleri Konferansı'nda konuşma yaptı. Sosyal medya hesabından konuşmasına ilişkin paylaşım yapan Levent, "Kenya'da Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında aslında Ahbap faaliyetleri konusunda konuşmam istenmişti. "Son dakikada konuşma metnimi değiştirme kararı aldım. İsrail'in Gazze ve Refah soykırımını protesto edeceğiz. Her yerde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'YE YARDIM GÖNDERMEYİ DENEDİK AMA ENGELLERLE KARŞILAŞTIK"

Konferanstaki konuşmasında İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarına vurgu yapan Levent, "Buraya bazı proje ve önerilerimi sizinle paylaşmak için gelmiştim. Ama bu sabah uyandığımda Gazze'de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim. Biz Ahbap olarak Gazze'ye insani yardım göndermeyi denedik ama pek çok engelle karşılaştık. Ve bildiğiniz gibi yüzden fazla Birleşmiş Milletler çalışını hayatını kaybetti." dedi.

NETANYAHU'YA SESLENDİ

Gazze'deki katliamların mimarı olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenen Levent, "Başbakan Netanyahu'ya bir soru sormak istiyorum: 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz? Bu nedenle İsrail hükümetini, bu zulüm ve insani krizden dolayı kınıyorum. Ayrıca Gazze'deki savaşı protesto eden savaş karşıtı Yahudi toplumu da dahil olmak üzere, Amerikalı ve Fransız öğrencilerle dayanışma içerisindeyim." şeklinde konuştu.

Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu\'yu kınadı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Birleşmiş Milletler, Benjamin Netanyahu, İsrail, Gazze, Kenya, İnsan Hakları, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mesko Aljovic: Haluk bir tane 33 1 Yanıtla
  • ferhat eser: Gittin katıldın kınadın herşey tamam güzel peki neden ingilizce konuştun sen ingilizmisin amerikalımısın neden TÜRKÇE konuşmuyorsun kendini dilini konuş bırak tercüme etsinler 2 24 Yanıtla
    Umut Dayıoğlu: Ne alakası var adam İngilizce biliyor ise suçmu başımızdaki bilmiyor diye kimse konuşamaz diye bir kanun mu var 4 3 ferhat eser: umut kendi dilinizi konuşmaktan utanmayın bırakın bu başkalarına benzeme çabalarını 4 3
  • Hasan Balta: Her platformda Olması Gerekeni yapıyorsun ya , Helal Olsun Sana… şu ölümlü dünyada Para uğruna karakterin dik olsun… Rabbim Yar ve yardımcın olsun Her zaman… 16 0 Yanıtla
  • Şükrü null: insan olmak 3 0 Yanıtla
  • recep özoğul: Ağzına sağlık. 3 0 Yanıtla
  • Ismail keskin: kim duydu 0 0 Yanıtla

21:53 TikTok, Türkiye’de yasaklanacak mı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi TikTok, Türkiye'de yasaklanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi
21:51 İsrail’e silah sevkiyatını durdurması ABD’yi karıştırdı “Biden görevden alınsın“ çağrısı İsrail'e silah sevkiyatını durdurması ABD'yi karıştırdı! "Biden görevden alınsın" çağrısı
21:25 Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
19:52 Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
22:53 Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak
21:56 Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu’yu kınadı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı
21:45 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak
21:32 Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
21:06 Milli boksör Rabia Topuz’u antrenmanda yılan ısırdı Milli boksör Rabia Topuz'u antrenmanda yılan ısırdı
20:12 Trabzon’da dolmuşçu öğrenci kavgasının görüntüleri ortaya çıktı Trabzon'da dolmuşçu öğrenci kavgasının görüntüleri ortaya çıktı
19:55 Meksika’da çeteler arasındaki çatışmalarda 22 kişi öldü Meksika'da çeteler arasındaki çatışmalarda 22 kişi öldü
19:40 Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 23:20:59. #1.13#
SON DAKİKA: Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement