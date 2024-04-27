Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk oldu.
Siyah-beyazlılarda Al Musrati, Fenerbahçeli Fred'e sert bir müdahalede bulundu ve hakem Volkan Bayarslan faul çalarak sarı kartına başvurdu.
VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alan Bayarslan, incelemenin ardından sarı kartı iptal etti ve Al Musrati'ye direkt kırmızı kart verdi. Beşiktaş, 24. dakikadan itibaren sahada 10 kişi.
İşte kırmızı karta neden olan o faul;
Son Dakika › Spor › Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon - Son Dakika
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