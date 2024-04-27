Mert Hakan Yandaş'dan gazeteciye olay cevap: Köpek gibi korkuyorsunuz! - Son Dakika
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Spor

Mert Hakan Yandaş'dan gazeteciye olay cevap: Köpek gibi korkuyorsunuz!

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Fanatik gazetesi muhabiri Yakup Çınar, derbide kadroda olmayan Serdar Aziz'in Mert Hakan Yandaş ile tartıştığı için kadro dışı kaldığını iddia etti. Mert Hakan ise Çınar'a büyük tepki gösterdi. Yandaş, Yakup Çınar'ın iddiasını "Titriyorsunuz hala, köpek gibi korkuyorsunuz ki algılarınız bitmiyor. Malum taktiklerinizle devam. Zaten size de bu yakışır" ifadeleriyle yalanladı.

27.04.2024 22:25  Güncelleme: 23:12
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Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş derbisinde kadroya alınmayan Serdar Aziz'in Mert Hakan ile tartıştığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılmasını iddia eden Fanatik gazetesi muhabiri Yakup Çınar'a yaptığı paylaşımla büyük tepki gösterdi.

MERT HAKAN'IN TEPKİ GÖSTERDİĞİ İDDİA

Mert Hakan'ın alıntıladığı gönderide Yakup Çınar, "Serdar Aziz gerçeği; Başkan Ali Koç'un verdiği yemek sırasında Fenerbahçeli futbolcular Adana Demirspor - Galatasaray maçını izliyor. Serdar Aziz, Kerem Demirbay'ın golünden sonra "Ne güzel gol attı" diyor. Mert Hakan Yandaş ise Serdar'la bu tepkisi sonrası ciddi bir tartışma yaşıyor. Serdar Aziz silmesine rağmen Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptığı paylaşımın ardından kadro dışı bırakılıyor" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş'dan gazeteciye olay cevap: Köpek gibi korkuyorsunuz!

"KÖPEK GİBİ KORKUYORSUNUZ"

Mert Hakan Yandaş ise Yakup Çınar'ın bir gönderisini alıntılayarak "Titriyorsunuz hala, köpek gibi korkuyorsunuz ki algılarınız bitmiyor. Malum taktiklerinizle devam. Zaten size de bu yakışır" sözleriyle cevap verdi.

Mert Hakan Yandaş'dan gazeteciye olay cevap: Köpek gibi korkuyorsunuz!

SERDAR AZİZ'İN MENAJERİNDEN YALANLAMA GELDİ

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, futbolcusu hakkındaki tüm iddiaları yalanladı. Canatar, "Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş çok yakın arkadaşlar. Bugüne kadar bırakın kavgayı en ufak tartışmaları bile olmamıştır. Çıkan haberler tamamen yalan" dedi.

Mert Hakan Yandaş, Fanatik Gazetesi, Sosyal Medya, Serdar Aziz, Fenerbahçe, Beşiktaş, Çınar, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş'dan gazeteciye olay cevap: Köpek gibi korkuyorsunuz! - Son Dakika

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