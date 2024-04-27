Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu - Son Dakika
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Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu

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Adana'da kaldırımda iki grup arasındaki bıçaklı, sopalı, taşlı kavgaya müdahale eden polis, elinde bıçak olan bir saldırganı bacağından vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

27.04.2024 21:32  Güncelleme: 22:00
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Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı, taşlı, sopalı kavgayı polis ekipleri güçlükle sonlandırdı. Polis, elinde bıçak olan bir saldırganı bacağından vururken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu

BİRBİRLERİNE TAŞ VE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşünce taraflar birbirine taş, sopa, bıçak ve cam şişelerle saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu

POLİS ELİNDE BIÇAK OLAN ŞAHSI BACAĞINDAN VURDU

Polisin müdahalesine rağmen iki grup kavgaya devam edince memurlardan biri elinde bıçak olan şüphelilerden birinin bacağına tabancayla ateş etti. Yaralanan şüpheli sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheliler ise gözaltına alındı.

Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kavga anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Taner Ozkaya: eline sağlık 35 3 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Valla bu konuda en esnek ülkelerden biriyiz baska ulkede direkt kafaya sykiyorlar. 35 3 Yanıtla
  • muzaffer doğan: umarım polis açığa alınmaz olması gereken bu eline sağlık polisin 1 0 Yanıtla

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