İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi

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İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda yeni genel başkan 3. tur seçimin ardından belli oldu. Üçüncü turda Koray Aydın'la yarışan Müsavat Dervişoğlu 611 delegenin oyunu alarak Meral Akşener'in ardından İYİ Parti'nin ikinci genel başkanı seçildi.

27.04.2024 20:49  Güncelleme: 22:14
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İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda üçüncü tura kalan seçimlerde 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, partinin yeni genel başkanı oldu.

İYİ PARTİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİTTİ

İYİ Parti'de yeni genel başkanın belirleneceği 5. Olağanüstü Kurultayı sona erdi. Genel başkanlık için yarışan adaylardan Koray Aydın 1. turda 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Mehmet Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı. 2. turda Tolga Akalın adaylıktan çekildi, delegeleri serbest bıraktı. 2. turda Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565 oy aldı.

İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu
Müsavat Dervişoğlu

PARTİNİN YENİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

Seçim 3. tura kaldı. Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu üçüncü turda genel başkanlık için yarıştı. 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in yerine İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu. Rakibi Koray Aydın ise 548 oy aldı.

İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu
Koray Aydın

AKŞENER, KENNEDY'NİN SÖZÜYLE VEDA ETTİ

Zaman zaman duygusal anlar yaşadığı gözlenen Akşener'in 19 dakikalık konuşmasının sonunda John F. Kennedy'nin sözünden de alıntı yaparak "Kennedy'nin çok meşhur bir sözü vardır; 'Zaferin bin babası vardır, mağlubiyet yetimdir' der. İşte ben o bin babanın kaçıştığı yerde o yetim mağlubiyeti öksüz bırakmadım. Haksız olduğumuz için değil söz verdiğim için bırakmadım başarısızlığı ben aldım artık, başarıyı sizler yakalayacaksınız. Bedeli ben ödedim artık, hesabı siz tutacaksınız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.

AKŞENER'DEN TEBRİK MESAJI

Meral Akşener, yeni genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tebrik etti. Akşener açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu

ÖZGÜR ÖZEL: YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sn. Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana Genel Başkanlık görevini üstlenen Sn. Meral Akşener'e bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Müsavat Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokulu Fatsa'da, liseyi Samsun'da bitirdi. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1991 yılından itibaren İzmir'de ticaretle uğraştı ve birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İYİ Parti Grup Başkan Vekilidir. Müsavat Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu

GİK VE MDK ÜYELERİ BELİRLENECEK

Kurultayda, partinin yetkili kurullarının seçimine geçilecek. Bu kapsamda da delege, 50'si asıl, 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl, 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek.

İYİ Parti\'nin 5. Olağanüstü Kurultayı\'nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi

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Son Dakika Politika İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • İso Star: hayırlı olsun herkesin sevdiği bir siyasetçi. 65 73 Yanıtla
    Enes Şahin: Bu arkadaş twiter çok kullanıyor sokağı çık bakalım bu adamın isminin şöyle 10000 kişiden bilen kişi sayısı 10 kişiyi geçmez neyden bahsediyosun 55 45
  • Ahmet Ateş: Hayırlı olsun İYİ partiye İYİ adam başkan oldu. 36 65 Yanıtla
  • Fatih Isik: hayirli olsun 31 23 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz: Tamam cumhur ittifakına bir parti daha hayırlı olsun 20 29 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu: Hangisi seçilse başımızın üstünde yerleri vardır... İkiside dava adamı ve bu terbiye ve ahlakla yetişmiş değerli sahsiyetlerdir.. bundan sonra İYi parti net ve zikzaksiz bir yol izleyeceğinden artık çok eminim.. ve ülke için hayırlı olacak siyasi birlikteliklere adam gibi yaklaşıma adam gibi cevap vereceğindende eminim.. inşallah İYİ parti hayırlı adımların atılmasında söz sahibi olacaktır. 32 7 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: koray aydın yakışırdı partiye bişeyler döndü ama anlamadım 14 23 Yanıtla
  • fatih mazlum: Bitti parti yazik oldu 7 29 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Hayırlı olsun 28 2 Yanıtla
  • Hüseyin Hasta: hayırlı olsun.. 25 1 Yanıtla

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