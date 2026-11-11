Bella Hadid 5,5 milyon dolara ev aldı! Evin geçmişi şaşırttı - Son Dakika
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Bella Hadid 5,5 milyon dolara ev aldı! Evin geçmişi şaşırttı

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Bella Hadid 5,5 milyon dolara ev aldı! Evin geçmişi şaşırttı
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Dünyaca ünlü model Bella Hadid, ABD'nin Colorado eyaletinde 5,5 milyon dolara satın aldığı yeni eviyle dikkat çekti. Crested Butte kasabasında dere kıyısında bulunan evin, 1900'lü yıllardan kalma iki eski kömür madencisi barakasının çevresine inşa edildiği ortaya çıktı. Üç yatak odalı evin sıra dışı mimarisi ve kış şartlarına göre hazırlanan iç düzeni ise dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Bella Hadid, moda dünyasındaki kariyerinin ardından bu kez milyon dolarlık gayrimenkul yatırımıyla dikkat çekti. Ünlü modelin Colorado'da satın aldığı evin hem fiyatı hem de geçmişi merak uyandırdı.

5,5 MİLYON DOLARA EV SATIN ALDI

Dünyanın en tanınan modellerinden 30 yaşındaki Bella Hadid, ABD'nin Colorado eyaletindeki Crested Butte kasabasında yeni bir ev satın aldı. The Wall Street Journal'ın haberine göre ünlü model, 6 milyon 995 bin dolardan satışa çıkarılan mülk için 5,5 milyon dolar ödedi. Hadid'in satın aldığı ev, Colorado'nun dağlık bölgelerinden birinde, Coal Creek kıyısında bulunuyor. Emlak danışmanı Channing Boucher, ünlü modelin birkaç aydır Crested Butte bölgesinde yaşadığını belirtti. Ekim ayında Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkan Hadid, yoğun moda kariyerinin dışında Colorado'da daha sakin bir yaşam sürüyor.

Bella Hadid 5,5 milyon dolara ev aldı! Evin geçmişi şaşırttı

EVİN ALTINDAN 100 YILLIK TARİH ÇIKTI

Bella Hadid'in milyonlarca dolar ödediği evin geçmişi, 1900'lü yılların başına kadar uzanıyor. Mülkün bulunduğu arazide bir dönem kömür madencilerinin kullandığı iki eski baraka yer alıyordu. Evin önceki sahipleri Currier çifti, 1999 yılında dere kıyısındaki araziyi satın aldı. O dönemde barakaların metal çatıları paslanmış, ahşap duvarları ise ciddi şekilde yıpranmıştı. Çift, tarihi yapıları yıkmak yerine restore ederek yeni evlerini bu barakaların çevresine inşa etmeye karar verdi. 2001 yılında tamamlanan ev, böylece eski madenci yapılarıyla modern yaşam alanlarını bir araya getirdi.

Bella Hadid 5,5 milyon dolara ev aldı! Evin geçmişi şaşırttı

EVİ YAPARKEN TAHTALARI TEK TEK NUMARALANDIRDILAR

Evin restorasyon sürecinde oldukça sıra dışı bir yöntem uygulandı. Eski barakaların ahşap parçaları sökülmeden önce tek tek numaralandırıldı. Yeni temel hazırlandıktan sonra tahtalar yeniden eski yerlerine yerleştirildi. İç mekanlarda da tarihi malzemeler kullanıldı. Zemine, Virginia'daki 18. yüzyıldan kalma bir ahırdan getirilen çam tahtaları döşendi. Ana salonun tavanında ise Columbia Nehri kıyısındaki eski bir depodan alınan ahşap kirişlere yer verildi. Kirişlerin üzerindeki eski demir cıvatalar bile korunarak yapının tarihi dokusunun kaybolmaması sağlandı.

Bella Hadid 5,5 milyon dolara ev aldı! Evin geçmişi şaşırttı

YATAK ODALARININ ALT KATTA OLMASININ NEDENİ ŞAŞIRTTI

Yaklaşık 186 metrekarelik evde üç yatak odası ve üç banyo bulunuyor. Ancak evin en dikkat çekici özelliklerinden biri, alışılmışın dışındaki kat düzeni oldu. Yatak odaları alt katta, ortak yaşam alanları ise üst katta konumlandırıldı. Önceki ev sahibi Elizabeth Le Coq Currier, bu tercihin Colorado'nun sert kış koşulları nedeniyle yapıldığını anlattı. Bölgede kar kalınlığı alt kat seviyesine kadar yükselse bile üst kattaki salon gün ışığından yararlanmaya devam edebiliyor.

Amerika Birleşik DevletleriBella HadidColoradoMagazinSon Dakika

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