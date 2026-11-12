Cenk Eren'in 17 yıldır yaşadığı ev ortaya çıktı! Manzarası büyüledi - Son Dakika
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Cenk Eren'in 17 yıldır yaşadığı ev ortaya çıktı! Manzarası büyüledi

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Cenk Eren\'in 17 yıldır yaşadığı ev ortaya çıktı! Manzarası büyüledi
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1 yorum

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, tam 17 yıldır yaşadığı İstanbul'daki evinden görüntüler yayınladı. Boğaz'ı boydan boya gören, köprü manzarasıyla dikkat çeken evinin sade ve modern dekorasyonu da beğeni topladı. Eren'in evinde misafir ağırlamaktan hoşlanmadığını anlatırken kullandığı ifadeler ise en az manzarası kadar dikkat çekti.

Cenk Eren, bu kez estetik operasyonlarıyla değil, yıllardır yaşadığı evinin manzarasıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcının İstanbul Boğazı'na hakim evinden yayınladığı görüntüler, özel yaşamına dair merakı artırdı.

Cenk Eren'in 17 yıldır yaşadığı ev ortaya çıktı! Manzarası büyüledi

TAM 17 YILDIR AYNI EVDE YAŞIYOR

Türk müziğinin tanınan isimlerinden Cenk Eren, uzun yıllardır yaşadığı evinin kapılarını takipçilerine açtı. İstanbul'daki evinden görüntüler yayınlayan ünlü şarkıcının tam 17 yıldır aynı adreste yaşadığı ortaya çıktı. Sahne performansları ve zaman zaman yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Eren, bu kez ev hayatıyla ön plana çıktı. Ünlü şarkıcının yıllardır değiştirmediği evinin en dikkat çekici özelliği ise İstanbul Boğazı'na uzanan manzarası oldu. Eren'in evinden görülen İstanbul manzarası, özellikle Boğaz Köprüsü'nün ışıklarıyla birlikte etkileyici görüntüler oluşturdu.

Cenk Eren'in 17 yıldır yaşadığı ev ortaya çıktı! Manzarası büyüledi

BOĞAZ MANZARASI GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI

Cenk Eren'in evinin pencerelerinden İstanbul Boğazı boydan boya görülebiliyor. Şehrin en dikkat çekici noktalarından birine hakim olan ev, özellikle akşam saatlerindeki görüntüsüyle öne çıkıyor. Boğaz Köprüsü'nün ışıl ışıl görüntüsünün eşlik ettiği manzara, evin en dikkat çekici ayrıntısı oldu. Ünlü şarkıcının yayınladığı görüntülerde İstanbul'un gece manzarası ön plana çıktı. Eren'in 17 yıldır aynı evde yaşamayı tercih etmesi de dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu. Ünlü şarkıcı, uzun yıllardır bu manzaraya karşı yaşamını sürdürüyor. Ünlü şarkıcı, misafirlerle ilgili düşüncesini şu sözlerle dile getirdi: “Ezgi Mola’nın Masumlar Apartmanındaki halinden halliceydim. Misafir banyomu, tuvaletimi kullanmasın, yapıp gelsin.”

Cenk Eren'in 17 yıldır yaşadığı ev ortaya çıktı! Manzarası büyüledi
Cenk ErenİstanbulMisafirMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • nihat kalan nihat kalan:
    Bize ne? sacma sapan haber gene 2 0
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