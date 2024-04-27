- Çin'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
GUANGDONG - Çin'in Guangzhou kentinde hortum ve dolu yağışı etkili oldu.
Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentini dolu ve hortum vurdu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, hortumun hasara yol açtığı bölgelerde enkaz parçalarını savurduğu, ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü. Çin Meteoroloji İdaresi, şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek halka uyarıda bulundu.
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