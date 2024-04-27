Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı - Son Dakika
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Spor

Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti. Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada karşılaşmanın hakemini eleştirerek, " Fenerbahçe önde olabilir ama maç iki tarafa da gidip geldi. 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlarımız var. Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı, 10 kişi olmamıza rağmen" dedi.

27.04.2024 21:47  Güncelleme: 21:51
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Toprektepe, karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan'a tepki gösterdi.

"TAKDİR HAKLARINI FENERBAHÇE'DEN YANA KULLANDI"

Bayarslan'ı eleştiren Topraktepe, "Tüm futbolcularım, 10 kişi kalmalarına rağmen son dakikaya kadar maçı kovaladılar, korakor mücadele ettiler, karakter koydular. Hepsine teşekkür ediyorum. Başlangıçta Fenerbahçe, 15-20 dakika baskı kuracaktı, biliyorduk, bunu konuştuk. Önce karşılamak, sonra geçiş oyunları oynuyorduk. 23. dakikada kırmızı kart gördük, planlarımızı bozdu. 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1 oynadık ama oyunu oturtamadık. Korakor iyi oynadık. Fenerbahçe önde olabilir ama maç iki tarafa da gidip geldi. 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlarımız var. Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı, 10 kişi olmamıza rağmen. Daha fazla mücadele etmek istedik ama 10 kişi olunca tempomuz düştü" dedi.

"ANKARAGÜCÜ MAÇINA IŞIK VERDİ"

Serdar Topraktepe, "Oyuncularımızın burada koyduğu karakter, bizim oyunumuz Ankaragücü maçına ışık verdi. Oyuncularımız sahiplenmiştir. Tempo ve oyundan memnunum" diyerek sözlerini noktaladı.

Trendyol Süper Lig, Serdar Topraktepe, Fenerbahçe, Trendyol, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: akılları sıra geseye şampiyonluk verip derbiyide fenere kazandiracaklardi sus payı diye biri tuttu Beşiktaşı doğradılar bakalım diğer plan ne olacak 2 4 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Yakında Kocaeli ne gelicem az sabret 1 2 ferhat eser: koçum kocaeli ne alaka ben datçadayım beklerim gel 0 0 Galatasaray Spor kulübü: Yaprağım benim 0 0

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