Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.
Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy ile yaşadığı iki mücadele sonrasında yerde kalktı ve oyuna devam edemedi.
Büyük üzüntü yaşayan İsmail, sahayı gözyaşları içerisinde sedyeyle terk etti.
Teknik direktör İsmail Kartal, sakatlanan İsmail Yüksek'in yerine Rade Krunic'i oyuna aldı. Kartal, yabancı kuralı nedeniyle Becao'nun yerine de Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi - Son Dakika
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