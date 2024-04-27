Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi - Son Dakika
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Spor

Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta Fenerbahçe oyuncusu İsmail Yüksek sakatlandı ve oyuna devam edemedi. İsmail, sahayı gözyaşları içerisinde sedyeyle terk etti. Teknik direktör İsmail Kartal, sakatlanan İsmail Yüksek'in yerine Rade Krunic'i oyuna aldı ve yabancı kuralı nedeniyle Becao'nun yerine de Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü.

27.04.2024 19:34  Güncelleme: 19:38
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

İSMAİL SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy ile yaşadığı iki mücadele sonrasında yerde kalktı ve oyuna devam edemedi.

SAHAYI GÖZYAŞLARIYLA TERK ETTİ

Büyük üzüntü yaşayan İsmail, sahayı gözyaşları içerisinde sedyeyle terk etti.

SAKATLIK SONRASI 2 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör İsmail Kartal, sakatlanan İsmail Yüksek'in yerine Rade Krunic'i oyuna aldı. Kartal, yabancı kuralı nedeniyle Becao'nun yerine de Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü.

İşte o anlar;

Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız, oyuna devam edemedi
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız, oyuna devam edemedi
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız, oyuna devam edemedi
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız, oyuna devam edemedi
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Trendyol Süper Lig, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, İsmail Kartal, Rade Krunic, Fenerbahçe, Trendyol, Beşiktaş, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ahmet Demir: geçmiş olsun ama zaten son maçları vasat 2 6 Yanıtla
  • zafer koc: Geçmiş olsun, ciddi bir şey yoktur umarım. 6 1 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Geçmiş olsun fb de en karakterli oyuncu bana göre inşallah önemli bir şey yoktur 5 0 Yanıtla

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