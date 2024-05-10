ABD'de maskeli saldırgan, sokak ortasında kemerle bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti. Korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ABD'nin New York şehrinde kan donduran bir olay meydana geldi. Yüzü maskeli bir adam, kaldırımda yürüyen kadını bir süre takip ettikten sonra arkadan saldırdı. Kadını kemerle boğup bayıltan saldırgan, mide bulandıran planını devreye soktu.
Talihsiz kadını kemerle sürükleyen adam park halindeki iki arabanın arasına götürdü. Saldırgan daha sonra kadına dakikalarca tecavüz etti.
Saldırganın, kadını bayıltıp tecavüz ettiği anlar cadde üstündeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?