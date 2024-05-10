ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti - Son Dakika
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ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti

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ABD'nin New York şehrinde maskeli bir adam, sokakta arkasından yaklaştığı kadını kemer ile boğup bayılttıktan sonra arabaların arasına götürerek tecavüz etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde adamın bayılttığı kadını kemerle sürükleyerek götürdüğü ve tecavüz ettiği anlar yer aldı.

10.05.2024 17:30
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ABD'de maskeli saldırgan, sokak ortasında kemerle bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti. Korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TAKİP ETTİĞİ KADINI KEMERLE BOĞUP BAYILTTI

ABD'nin New York şehrinde kan donduran bir olay meydana geldi. Yüzü maskeli bir adam, kaldırımda yürüyen kadını bir süre takip ettikten sonra arkadan saldırdı. Kadını kemerle boğup bayıltan saldırgan, mide bulandıran planını devreye soktu.

ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti

ARABALARIN ARASINDA TECAVÜZ ETTİ

Talihsiz kadını kemerle sürükleyen adam park halindeki iki arabanın arasına götürdü. Saldırgan daha sonra kadına dakikalarca tecavüz etti.

ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Saldırganın, kadını bayıltıp tecavüz ettiği anlar cadde üstündeki güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD\'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik Kamerası, New York, Kemer, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti - Son Dakika
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