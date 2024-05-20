Erdoğan: El Değiştiren Belediyelerin İlk İcraatı İçki Tüketimini Yaygınlaştırmak - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: El Değiştiren Belediyelerin İlk İcraatı İçki Tüketimini Yaygınlaştırmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde el değiştiren belediyelerin içki tüketimini yaygınlaştırdığını belirtti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İtalya gezisini de eleştiren Erdoğan, belediyelerin görevinin kamusal alanda içkiyi özendirmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmak olduğunu vurguladı.

20.05.2024 22:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat süren Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini vermeden yaptığı alkol ve gezi eleştirisi dikkat çekti.

"EL DEĞİŞTİREN BELEDİYELERİN İLK İCRAATI İÇKİ TÜKETİMİNİ YAGINLAŞTIRMAK"

Erdoğan, "Alkol, içki, uyuşturucu gibi insan sağlığını ve aileyi tehdit eden belalarla mücadelede geniş bir yelpazede devletin sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir." ifadelerini kullanarak yerel seçimlerde el değiştiren belediyelerde içki tüketiminin yaygınlaştırıldığını söyledi.

"31 Mart seçimlerinde el değiştiren bazı belediyelerin, görüyoruz ki ilk icraatlarından biri içki tüketiminin yaygınlaştırılması oluyor." şeklinde konuşan Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İtalya'nın başkenti Roma'ya gazetecilerle birlikte yaptığı geziyi de eleştirdi.

"MASUM ADIMLAR OLARAK DEĞERLENDİRMİYORUZ"

"Kimse kusura bakmasın belediyelerin görevi kamusal alanda içkiyi özendirici işler yapmak, gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır." diyen Erdoğan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Biz bunların hiçbirini masum adımlar olarak değerlendirmiyoruz. Aile müessesesiyle bireyin ruh ve vücut sağlığını tehdit eden her türlü politikanın karşısındayız. Nesli ifsat edici girişimlere de müsamahayla yaklaşmayacağız. Güçlü aile yapısının tesisi için üzerimize düşen her görevi sorumluluk bilinciyle adım adım, fert fert planlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasıyla ilgili İtalya'daki toplantıya 45'i basın mensubu olmak üzere 73 kişiden oluşan kafileyle gitmiş, hem gezi hem de gezi sırasında kalınan lüks otel ve harcamalar tepki çekmişti.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'a "Roma gezisine davet ettiğiniz gazetecilerin harcamalarını İBB mi karşıladı?" sorusunu sormuş Ongun'dan "Bu soru ne yazık ki gazetecileri aşağılayan bakıştır. Yani Türkiye'nin başarısını gözlemleyip yazacak gazeteciler etkinlik masraflarını düşünerek gerçeği yazmayacaklar mı? AİHM duruşmalarda tanıklık yapan gazeteciler dahil herkese yol yiyecek barınma masrafını veriyor; bunu alan gazeteci duruşmada gerçekleri söylemez diyebilir miyiz?

Biz gazetecileri, bizim ya da partimizin propagandası için davet etmedik. Türkiye ve İstanbul'un başarısına ortak olmaları için davet ettik. Büyükelçilik davetlerinde atıştıran içki içen gazetecilerin bunları yapmaması mı gerekir? Bu yanlış bir tartışmadır, gazetecinin sorusu ve haberi üzerinden tartışma yapılmalıdır. Hakikattir önemli olan." yanıtı gelmişti.

Ancak Bildirici, "Medya kuruluşları, Roma gezisinde haber değeri görüyorlarsa gönderdikleri gazetecilerin masraflarını ödemeliydi." ifadeleriyle Ongun'un görüşünü eleştirmişti.

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İtalya, Kabine, Masum, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: El Değiştiren Belediyelerin İlk İcraatı İçki Tüketimini Yaygınlaştırmak - Son Dakika

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