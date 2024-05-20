Erdoğan: El Değiştiren Belediyelerin İlk İcraatı İçki Tüketimini Yaygınlaştırmak

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat süren Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini vermeden yaptığı alkol ve gezi eleştirisi dikkat çekti.

"EL DEĞİŞTİREN BELEDİYELERİN İLK İCRAATI İÇKİ TÜKETİMİNİ YAGINLAŞTIRMAK"

Erdoğan, "Alkol, içki, uyuşturucu gibi insan sağlığını ve aileyi tehdit eden belalarla mücadelede geniş bir yelpazede devletin sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir." ifadelerini kullanarak yerel seçimlerde el değiştiren belediyelerde içki tüketiminin yaygınlaştırıldığını söyledi.

"31 Mart seçimlerinde el değiştiren bazı belediyelerin, görüyoruz ki ilk icraatlarından biri içki tüketiminin yaygınlaştırılması oluyor." şeklinde konuşan Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İtalya'nın başkenti Roma'ya gazetecilerle birlikte yaptığı geziyi de eleştirdi.

"MASUM ADIMLAR OLARAK DEĞERLENDİRMİYORUZ"

"Kimse kusura bakmasın belediyelerin görevi kamusal alanda içkiyi özendirici işler yapmak, gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır." diyen Erdoğan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Biz bunların hiçbirini masum adımlar olarak değerlendirmiyoruz. Aile müessesesiyle bireyin ruh ve vücut sağlığını tehdit eden her türlü politikanın karşısındayız. Nesli ifsat edici girişimlere de müsamahayla yaklaşmayacağız. Güçlü aile yapısının tesisi için üzerimize düşen her görevi sorumluluk bilinciyle adım adım, fert fert planlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."