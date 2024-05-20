Erdoğan, Eurovision\'daki LGBT Propagandasına Tepki Gösterdi

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ülke ve dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsviçre'yi temsilen birinci olan LGBT'li şarkıcıya tepki gösterdi.

12 Mayıs'ta, İsveç'in Malmö kentinde, 68'inci kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde "The Code" adlı şarkıyla İsviçre'yi temsil eden Nemo kazandı. Şarkısında LGBT propagandası yapan Nemo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi.

ERDOĞAN'DAN, EUROVISION'DAKİ LGBT PROPAGANDASINA TEPKİ

Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Eurovision'daki LGBT propagandasına "Küresel dayatmanın en bariz olduğu alanların başında cinsiyetsizleştirme politikaları geliyor. Bunun dünyada nasıl vahim boyutlarına önceki hafta düzenlenen Eurovision yarışmasında şahit olduk. Gençlere takdim edilen tuhaf tiplerin toplumsal yozlaşmanın Truva atı olduklarının açıktır. Bunun bilinçli bir politika olduğu herkes tarafından kabul ediliyor." diyerek tepki gösterdi.

Nemo

"KATILMAMAKLA NE KADAR İSABETLİ KARAR VERDİĞİMİZ GÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de uzunca bir süredir katılmadığı yarışmaya ilişkin, "Türkiye'yi son 10-12 yıldır bu kepazelikten uzak tutarak ne kadar isabetli karar verdiğimizi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP LİDERİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Eurovision'daki LGBT propagandasına tepki göstererek, "2024 yılı Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belli etmiştir. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur. Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle anlayış." demişti.