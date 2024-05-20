Erdoğan, Eurovision'daki LGBT Propagandasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Politika

Erdoğan, Eurovision'daki LGBT Propagandasına Tepki Gösterdi

Erdoğan, Eurovision\'daki LGBT Propagandasına Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsviçre'yi temsil eden LGBT'li şarkıcıya tepki gösterdi. Erdoğan, LGBT propagandasının dünyada vahim boyutlara ulaştığını belirterek, Türkiye'nin yarışmaya katılmamasının isabetli bir karar olduğunu vurguladı. MHP lideri Devlet Bahçeli de benzer şekilde tepki göstermişti.

20.05.2024 21:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ülke ve dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsviçre'yi temsilen birinci olan LGBT'li şarkıcıya tepki gösterdi.

12 Mayıs'ta, İsveç'in Malmö kentinde, 68'inci kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde "The Code" adlı şarkıyla İsviçre'yi temsil eden Nemo kazandı. Şarkısında LGBT propagandası yapan Nemo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi.

ERDOĞAN'DAN, EUROVISION'DAKİ LGBT PROPAGANDASINA TEPKİ

Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Eurovision'daki LGBT propagandasına "Küresel dayatmanın en bariz olduğu alanların başında cinsiyetsizleştirme politikaları geliyor. Bunun dünyada nasıl vahim boyutlarına önceki hafta düzenlenen Eurovision yarışmasında şahit olduk. Gençlere takdim edilen tuhaf tiplerin toplumsal yozlaşmanın Truva atı olduklarının açıktır. Bunun bilinçli bir politika olduğu herkes tarafından kabul ediliyor." diyerek tepki gösterdi.

Nemo

"KATILMAMAKLA NE KADAR İSABETLİ KARAR VERDİĞİMİZ GÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de uzunca bir süredir katılmadığı yarışmaya ilişkin, "Türkiye'yi son 10-12 yıldır bu kepazelikten uzak tutarak ne kadar isabetli karar verdiğimizi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP LİDERİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Eurovision'daki LGBT propagandasına tepki göstererek, "2024 yılı Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belli etmiştir. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur. Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle anlayış." demişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in katılımı nedeniyle yoğun protesto ve boykot eylemlerinin damga vurduğu İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsviçre'nin temsilcisi LGBT'li Nemo, "The Code" isimli şarkısıyla kazanmıştı.

Nemo

LGBT propagandasının yoğun bir şekilde yapıldığı yarışmada, "The Code" isimli şarkı, kendi "ikilik dışı" (non-binary) cinsiyetini keşfeden şarkıcı Nemo'nun hikayesini anlatıyor. Tüylü bir ceket ve etekle sahne alan şarkıcı da, yarışma sonrası yaptığı açıklamada LGBT propagandası yaparak "İsviçre'de üçüncü cinsiyet için bir giriş yok. Ve bence bu kesinlikle kabul edilemez. Bunu değiştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Erdoğan, Eurovision'daki LGBT Propagandasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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