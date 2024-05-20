Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada İran Cumhurbaşkanı Reisi ve yanında bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini söyledi.

20.05.2024 20:30  Güncelleme: 20:45
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Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bakanlarla Kabine Toplantısı dolayısıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki 8 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan helikopter kazasıyla ilgili Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan konuşmasında "Reisi'nin ölümünden büyük üzüntü duydum. Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

"İHA'NIN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI"

Helikopterin enkazına ulaşılmasında kritik bir görevi yerine getiren Akıncı İHA hakkında da konuşan Erdoğan "İran Cumhurbaşkanı sayın Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bayraktar AKINCI TİHA İranlı kardeşlerimizin talebi üzerine arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlendi. AKINCI zorlu hava şartlarına rağmen toplam 2100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. Görevini başarıyla tamamladıktan sonra ülkemize döndü." dedi.

NE OLMUŞTU?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırındaki baraj açılışı dönüşünde kaza yaptı. Helikopterin enkazına Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA'nın da tespitleriyle 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

MİLLİ YASTA NE OLUR?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir. O ülkedeki eğlence programları iptal edilir. Milli yas günleri resmi tatil sayılmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran\'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Cihan Kışla: Kabul etmiyorum bu milli yas'ı! 72 19 Yanıtla
    Gökhan Biçer: Tamam 12 10 Mesko Aljovic: aynen kardeşim 0 0
  • Mesut null: Ne günler geçti verilmedi o milli yas.Oldu mu bu hiç ? 46 10 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR: Hayda bize ne ya 35 4 Yanıtla
  • Ender seker: Bir kerede ülkeyle ilgiilenin 27 3 Yanıtla
  • Tufan ÖZÇELİK: bizene yahu 16 6 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: Geç bile kaldın! Ben diyordum unuttu filan 15 3 Yanıtla
  • Erkut Köse: İranlıların bir kısmı yas mas tutmuyor havaii fişekler patlatıyorlar seviniyorlar dans ediyor şarkılar söylüyorlar ama biz yine de illa uygulayacağız 13 2 Yanıtla
  • Fatih Berk: Ne milli yası ya iyice suyunu çıkardınız 11 2 Yanıtla
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