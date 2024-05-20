Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran\'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

Dünya

Yakınlaştığı 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bakanlarla Kabine Toplantısı dolayısıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki 8 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan helikopter kazasıyla ilgili Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan konuşmasında "Reisi'nin ölümünden büyük üzüntü duydum. Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

"İHA'NIN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI"

Helikopterin enkazına ulaşılmasında kritik bir görevi yerine getiren Akıncı İHA hakkında da konuşan Erdoğan "İran Cumhurbaşkanı sayın Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bayraktar AKINCI TİHA İranlı kardeşlerimizin talebi üzerine arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlendi. AKINCI zorlu hava şartlarına rağmen toplam 2100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. Görevini başarıyla tamamladıktan sonra ülkemize döndü." dedi.