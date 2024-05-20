Hatayspor'un ligdeki kaderini değiştirdi! İşte Beşiktaş'ın tartışma yaratan penaltısının VAR Kayıtları - Son Dakika
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Hatayspor'un ligdeki kaderini değiştirdi! İşte Beşiktaş'ın tartışma yaratan penaltısının VAR Kayıtları

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Trendyol Süper Lig'de 37. hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın sona ermesiyle VAR kayıtlarını yayınladı. Beşiktaş'ın Hatayspor karşılaşmasının 90+3. dakikasında kazandığı ve skora etki eden penaltı, bu haftanın en çok tartışılan pozisyonlarından biri oldu. İşte o penaltıda hakemler arasında konuşulanlar...

20.05.2024 21:15  Güncelleme: 21:55
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Trendyol Süper Lig'de 37. hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de haftanın sona ermesiyle VAR kayıtlarını yayınladı. VAR konuşması en çok merak edilen pozisyon, Beşiktaş- Hatayspor maçında siyah-beyazlıların 90+3. dakikada kazandığı penaltıydı.

İşte tartışmalara neden olan penaltının VAR kayıtları;

VAR: Cihan, penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı? Temas noktası burası tamam mı? Şimdi İleri geri oynatacağım.

Cihan Aydın: Tamam. Savunma oyuncu topla oynamıyor. Tamam gördüm. 2 numara.

VAR: 2 numara doğru.

Cihan Aydın: Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?

VAR: Doğru, doğru.

Cihan Aydın: Tamam, teşekkürler.

Penaltı pozisyonu;

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Hatayspor\'un ligdeki kaderini değiştirdi! İşte Beşiktaş\'ın tartışma yaratan penaltısının VAR Kayıtları

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Salih Uçan, Hatayspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor'un ligdeki kaderini değiştirdi! İşte Beşiktaş'ın tartışma yaratan penaltısının VAR Kayıtları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Arslan: Yazık oldu Hatay a,önümüzdeki hafta belkide beraberlik yetecekti ,şimdi yense bile dusebilir 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Hatayspor'un ligdeki kaderini değiştirdi! İşte Beşiktaş'ın tartışma yaratan penaltısının VAR Kayıtları - Son Dakika
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