Bursa'da Whatsapp'ta sahte genç kız profili açarak 4 kişiyi 609 bin lira dolandıran çete çökertildi - Son Dakika
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Bursa'da Whatsapp'ta sahte genç kız profili açarak 4 kişiyi 609 bin lira dolandıran çete çökertildi

Bursa\'da Whatsapp\'ta sahte genç kız profili açarak 4 kişiyi 609 bin lira dolandıran çete çökertildi

Bursa'da Whatsapp üzerinden sahte genç kız profili açarak 4 kişiyi 609 bin lira dolandıran çete, 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20.05.2024 19:28
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Bursa'da Whatsapp'ta sahte genç kız profili açarak 4 kişiyi 609 bin lira dolandıran çete çökertildi. 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, C.Y. (61), A.T. (25), Y.A. (36) ve M.U. (40) isimli şahısların toplam 609 bin lira dolandırılmasının ardından harekete geçti. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların önce sahte genç kız profili açarak kurbanlarına 'Numaranızı rehberime kaydetmişim, hatırlayamadım? Kimsiniz?' şeklinde mesaj attığını belirledi. Çete üyelerinin daha sonra kendilerini genç kızın babası olarak tanıtıp telefondaki kişileri tehdit ettiği, başka bir çete üyesinin de kendilerini avukat, uzlaştırmacı ya da savcı olarak tanıttığı tespit edildi. Şüphelilerin mağdurları "Yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismar suçundan ceza alacaksın" yalanı ile korkuttukları ve böylece tuzaklarına düşürdükleri belirlendi. Yalanı sürdüren dolandırıcılık çetesi üyelerinin 4 kişiden 609 bin lira aldıkları öğrenildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Antalya'da 11 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu ve sim kartı, 44 adet kredi ve hesap kartı, flash bellek, hafıza kartları, 1 adet silah şarjörü ile 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan çete üyelerinden 7'si Bursa'da adliyeye sevk edilirken, A.K. Hakkari'de, Y.B. ise Bingöl'de adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Whatsapp'ta sahte genç kız profili açarak 4 kişiyi 609 bin lira dolandıran çete çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Whatsapp'ta sahte genç kız profili açarak 4 kişiyi 609 bin lira dolandıran çete çökertildi - Son Dakika
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