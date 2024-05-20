ABD, İran'a helikopter kazasında hayatını kaybeden yetkililer için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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ABD, İran'a helikopter kazasında hayatını kaybeden yetkililer için taziye mesajı yayımladı

ABD, İran\'a helikopter kazasında hayatını kaybeden yetkililer için taziye mesajı yayımladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baraj açılışı sonrası dönüş yolunda helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüne ilişkin ABD'den taziye mesajı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın yeni cumhurbaşkanını seçerken, ABD'nin de "temel insan hakları için mücadele eden" İran halkına olan desteğini bir kez daha vurgulaması dikkat çekti.

20.05.2024 22:18
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ABD yönetimi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin, helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Reisi ve beraberindeki yetkililerin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ABD'nin İran'a taziye mesajında dikkat çeken 'seçim' detayı

SEÇİM VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Sözcü Miller, açıklamasında, "ABD, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer heyet üyelerinin İran'ın kuzeybatısında bir helikopter kazasında ölümü nedeniyle resmi olarak taziyelerini sunuyor." ifadelerini kullandı. Miller, İran'ın yeni cumhurbaşkanını seçerken, ABD'nin de "temel insan hakları için mücadele eden" İran halkına olan desteğini bir kez daha vurguladıklarını belirtti.

ABD'nin İran'a taziye mesajında dikkat çeken 'seçim' detayı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller

İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşünde helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

ABD'nin İran'a taziye mesajında dikkat çeken 'seçim' detayı

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya ABD, İran'a helikopter kazasında hayatını kaybeden yetkililer için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, İran'a helikopter kazasında hayatını kaybeden yetkililer için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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