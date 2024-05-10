CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti - Son Dakika
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Politika

CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kabe'den atanamayan öğretmenler için video paylaştı. Sarıgül, "Yarabbim, binlerce atanamayan öğretmen var. Bu atanamayan öğretmenlere inşallah bir an önce görev verilsin." ifadelerini kullandı.

10.05.2024 17:20
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Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez de Kabe'den atanamayan öğretmenler için bir video paylaştı.

KABE'DEN ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER İÇİN DUA ETTİ

Umre için Suudi Arabistan'da olan Sarıgül, atanamayan öğretmenler için paylaştığı videosunda "Yarabbim, binlerce atanamayan öğretmen var. Bu atanamayan öğretmenlere inşallah bir an önce görev verilsin." dedi.

"TÜM TUŞLARA BASIYORUM BİZİM İÇİN"

Sarıgül'ün videosu kısa sürede sosyal medya çok konuşulanlar arasına girerken bazı kullanıcılar, "Bakandan daha çok düşünüyor bizi", "Tüm tuşlara basıyor adam bizim için", "Abi mülakatın kaldırılması için dua zinciri başlatabilir misin?" gibi yorumlar yaptı.

CHP\'li Sarıgül, Kabe\'de atanamayan öğretmenler için dua etti
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Sarıgül, Suudi Arabistan, Mekke, Sosyal Medya, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mihail Gorbuf: Din üzerinden istismar eden edene. 8 1 Yanıtla
  • Ergül Çiftçi: 2000'den önce öğretmenlerimiz limon satıyordu pazarda şimdi son model hondalara passat'lara güzel otomobillere biniyorlar 7 1 Yanıtla
  • ferhat eser: Tek dert atanamayan öğrenmenler sanki sıktı ama artık dışarıdan zaten ders veriyorsunuz kazanıyorsunuz neyin peşindesiniz hala 6 1 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş: adammmm 0 6 Yanıtla
  • Sinan Altintas: Fazla Dua etmesin.yoksa gökten KEMİK YAĞAR 2 1 Yanıtla
  • Levent Biran: Allah kabul etsin 0 2 Yanıtla
  • ömer özdaş: Filimci 2 0 Yanıtla
  • Kemal: Komik adam !!! 1 0 Yanıtla
  • Canip Köselioğlu: Öyle bir algı var ki her üniv mezununun ataması yapılmış sadece öğretmen ataması eksik kalmış gibi. (Akdeniz Üniv Kimya mezunuyum ilk ders genel kimya hocası geldi 5 sene sonra mezun olup işsiz kalacaksınız şimdi derse geçelim dedi) 0 0 Yanıtla

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