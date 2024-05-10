Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez de Kabe'den atanamayan öğretmenler için bir video paylaştı.
Umre için Suudi Arabistan'da olan Sarıgül, atanamayan öğretmenler için paylaştığı videosunda "Yarabbim, binlerce atanamayan öğretmen var. Bu atanamayan öğretmenlere inşallah bir an önce görev verilsin." dedi.
Sarıgül'ün videosu kısa sürede sosyal medya çok konuşulanlar arasına girerken bazı kullanıcılar, "Bakandan daha çok düşünüyor bizi", "Tüm tuşlara basıyor adam bizim için", "Abi mülakatın kaldırılması için dua zinciri başlatabilir misin?" gibi yorumlar yaptı.
Son Dakika › Politika › CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti - Son Dakika
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