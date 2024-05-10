Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek - Son Dakika
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Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etti.

10.05.2024 18:28  Güncelleme: 19:05
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ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısını 18 Nisan'da veto etmesinin ardından BM Genel Kurulu'nda BMGK'nin konuyu tekrar ele almasını ve Filistin'e ilave haklar tanınmasını isteyen tasarı oylamaya sunuldu.

Oylama sonucunda BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etti.

TASARIDA NELER YER ALIYOR?

Karar tasarısında "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi" gerektiğine dikkat çekiliyor. BMGK'ye bu çerçevede "olumlu" şekilde tekrar konuyu ele alması tavsiyesinde bulunuluyor.

Filistin'in Genel Kurul oturumlarına, BM organları tarafından düzenlenen toplantılara ve BM konferanslarına katılımını sağlayacak şekilde bazı düzenlemelerin kabul edilmesi talep edilen karar tasarısında, bunun "istisnai olmak kaydıyla ve emsal teşkil etmeyecek şekilde" yapılması isteniyor.

Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliği onaylandı.

Ekonomik ve Sosyal Konseyden Filistin "Konseyin üyesi olmadan" söz konusu düzenlemeleri uygulaması çağrısı yapılan karar tasarısında, bunun diğer BM organları, özel ajansları ve BM sistemindeki kuruluşlar için geçerli olması talep ediliyor.

Karar tasarısında Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma hakkı bulunduğuna atıf yapılarak, BM Genel Sekreteri'ne kararın uygulanması için gerekli adımları atması çağrısı yer alıyor.

Karar tasarısının ekinde Filistin için talep edilen düzenlemelerin bazıları şu şekilde sıralanıyor:

"Alfabetik sıraya göre üye ülkeler arasında oturma hakkı, Filistin ve Orta Doğu konuları dışında düzenlenen oturumlarda konuşmacı olma hakkı, grup adına açıklama yapma hakkı, teklif ve değişiklik sunma hakkı, teklifleri oylamaya açma hakkı, BM Genel Kurulunun komitelerine Filistin heyetinden üyelerin seçilmesi hakkı, BM konferansları ve uluslararası toplantılara etkin katılma hakkı."

NE OLMUŞTU?

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM "daimi gözlemci statüsü"ne kavuşmuştu.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek üyelik başvurularının yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu. Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ye mektup yazarak Filistin'in talebinin gündeme alınması çağrısı yapmıştı.

BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"ne iletmişti. BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.

Bunun ardından Cezayir, 18 Nisan'da Filistin'in üyeliği için BMGK'ye karar tasarısı sunmuştu. Karar tasarısı, ABD tarafından veto edilmişti.

Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler\'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek

Birleşmiş Milletler, Filistin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Salim Akgün: bu Birleşmiş Milletler denilen kurum bu zamana kadar hiçbir derde deva olmadı. 32 0 Yanıtla
  • Cht Unr: Yarabbi Filistin üzerindeki o şerleri def et yeter artık bu zulüm inşallah bundan sonra iyi olacak bu haberle 21 1 Yanıtla
  • Selçuk Doğan: Hadi hayırlısı 17 1 Yanıtla
  • Levent Ünal: Allahu Ekber 17 0 Yanıtla
  • Alper Uçar: şimdi İsrail düşünsün 13 0 Yanıtla
  • Aa: Ne ise yariyorki 8 1 Yanıtla
  • Burak Öğüt: Pardon da Filistin diye bir devlet mi kaldı ? Dünyanın gözü önünde yok edildiler. 8 0 Yanıtla
  • Kemsl: Ne değişecek. masallarla oyalamak ,herkes kendi yolunda.olan insanlara oluyor 6 0 Yanıtla
  • Fırat Yanku: Bu gelişme her ne kadar filistin için güzel bir haber olsa da düşündürücü bir adım oldu. birleşmiş milletlerin israili bu denli karşılarına almaları hayret verici. 3 0 Yanıtla
  • Hüseyin YIlmaz: hele şükürler olsun 1 0 Yanıtla
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