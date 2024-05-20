İran Cumhurbaşkanı'nın Helikopter Kazası Bölgesine Akıncı İHA'dan Yardım - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı'nın Helikopter Kazası Bölgesine Akıncı İHA'dan Yardım

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopterinin düşmesi üzerine Türkiye, gece görüşlü arama/kurtarma helikopteri ve Akıncı İHA ile yardım talebini kabul etti. Akıncı İHA, kaza bölgesine ulaşarak görevini başarıyla tamamladı ve Türkiye'ye döndü.

20.05.2024 14:37
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopterinin yerini belirleyen Akıncı İHA, Cumhurbaşkanlığından onay alınmasının ardından saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı. Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlandı ve başarıyla görevini tamamlayan Akıncı İHA saat 06.45'te Türkiye hava sahasına döndü.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'nın da bulunduğu helikopterin düştüğü bilgisinin alınmasının ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs 2024 saat 20.00'de İran'ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığına bildirildi.
Bunun üzerine Coguar tipi helikopter, derhal Diyarbakır'dan Van'a hareket etti.
İran'ın helikopter talebine yönelik hazırlıklar devam ederken, bir yandan da Milli Savunma Bakanlığı tarafından saat 22.20'de yurt dışında İHA kullanılması için Cumhurbaşkanlığından onay alındı.
Saat 23.30'da Batman'dan havalandı
Kötü hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş gerçekleştirememe ihtimali göz önüne alınarak, gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan Akıncı İHA ile arama ve tespit yapılabileceği, talep edilmesi halinde hemen faaliyete başlanabileceği Dışişleri Bakanlığı üzerinden İran tarafına iletildi.
İran makamlarının Akıncı İHA teklifini kabul etmesi üzerine silahsız Akıncı İHA, saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı ve çalışmalara başladı.
Kaza kırım bölgesinde yapılan keşif gözetleme esnasında elde edilen bilgiler, İran makamlarıyla anlık paylaşıldı. Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlanarak enkazın koordinatları İran makamlarına ulaştırıldı.
Tüm devlet kurumları ve İran makamları ile ataşelikler üzerinden sürekli koordinasyon sağlandı.
Başarıyla görevini tamamlayan Akıncı İHA ise saat 06.45'te Türkiye hava sahasına döndü.

İran Cumhurbaşkanı\'nın Helikopter Kazası Bölgesine Akıncı İHA\'dan Yardım
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı'nın Helikopter Kazası Bölgesine Akıncı İHA'dan Yardım - Son Dakika

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