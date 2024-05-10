Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sona ermesine son 3 hafta kaldı. Galatasaray Kulübü'nün 2024-2025 sezonu için çıkardığı kombine genel satışı 4 dakika içinde tükendi.

KOMBİNE SATIŞLARI BAŞLADI

Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonu için kombine genel satış duyurusu yaptı. Cuma günü saat 14.00 itibarıyla kombine satışının başlayacağı duyuruldu. Ancak söz konusu satışı yapan site, 14.00'ten itibaren yoğunluk nedeniyle taraftarlar siteye ulaşmakta güçlük çekti.

4 DAKİKADA TÜKENDİ

Yoğunluk nedeniyle binlerce vatandaş, kombine sayfasına ulaşamayınca isyan etti. 14.04'te ise Galatasaray kombineleri için 'Tükendi' yazısı çıktı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkürler Büyük Galatasaray Taraftarı!" ifadelerine yer verildi.