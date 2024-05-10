Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto - Son Dakika
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Dünya

Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto

Eurovision 2024'te Yunanistan adına yarışan Marina Satti, İsrailli yarışmacı Eden Golan'ın basın toplantısı sırasında rakibi konuşurken uykuya daldı. Satti'nin bu mimikleri sosyal medyada İsrail protestosu olarak yorumlandı. Golan ise dün akşamki performansı sırasında Filistin protestoları ile karşılaşarak sahneden apar topar inmek zorunda kaldı.

10.05.2024 16:03
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Eurovision 2024'te Yunanistan adına yarışan Marina Satti, İsrailli yarışmacı Eden Golan'ın da yer aldığı basın toplantısı sırasında rakibi konuşurken uykuya daldı!

Golan'ın konuşması sırasında esneyerek kafasını masaya koyan Satti'nin bu mimikleri sosyal medyada İsrail protestosu olarak yorumlandı.

Babası Sudanlı alan 1986 Atina doğumlu Satti, geleneksel Yunan, Arap ve Balkan ezgilerini birleştirerek yaptığı şarkılarla tanınıyor. Arap asıllı Satti, yarışmada ülkesi Yunanistan'ı "Zari" şarkısıyla temsil ediyor.

SAHNEDEN APAR TOPAR İNMİŞTİ

Eden Golan dün akşamki performansı sırasında "Özgür Filistin" sloganları atılarak yuhalanmıştı. Tepkiler nedeniyle ne yapacağını şaşıran Golan sahneden apar topar inmek zorunda kalmıştı.

İsrail'in temsilci Eden Golan isimli şarkıcı, Eurovision 2024 sahnesinde "Hurricane" adlı parçasını seslendirirken, izleyiciler tarafından Filistin protestoları ile karşılaştı. Protestolar sırasında yuhalamalarla karşılaşan Golan, sahneden hızla ayrıldı.

Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
Eden Golan

Müzik, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto - Son Dakika
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