Adıyaman'da bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş etti. İlk belirlemelere göre 2 polis memuru yaralandı.
Olay, Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu'nda yaşandı. İddiaya göre, karakolda görevli bir polis memuru, bilinmeyen bir nedenle görev başındaki diğer polis memurlarına silahla ateş etti.
Olayda 2 polisin yaralandığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı - Son Dakika
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