Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor

Bir eve yemek yardımı götüren sosyal medya içerik üreticisi, karşılaştığı korkunç manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Evde emanet olarak bulunan bir bebeğin ayağından iple bağlandığını fark eden içerik üreticisi, duruma anında müdahale ederek ipi çözdü.

"DURMUYOR, YARAMAZ" DİYEREK...

Tepki çeken olayın ardından anne ve babasının çalışmak için işe gittiği ve bebeği bakması için bir kadına emanet ettikleri ortaya çıktı. Bebeği emanet alan kadının ise "Durmuyor, çok yaramaz" diyerek küçük çocuğu sürekli ayağından iple bağladığını söylemesi dehşete düşürdü.

BAKANLIĞI GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketleyen vatandaşlar, şu yorumlarla tepkilerini dile getirdi: "Acilen korumaya alınmalı", "Allah'tan çocuğun ayağı kangren olmamış", "İçim acıdı vallahi bu çocuğun sevgi görmesi gerekiyor", "Çocuğun yaşam şartlarının denetlemesini rica ediyorum."