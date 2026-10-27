Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor - Son Dakika
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Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor

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Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
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Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
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Yemek yardımı için girilen evde bakıcı kadının "yaramaz" diyerek ayağından iple bağladığı bebeğin görüntüleri infial yarattı. Vicdanları yaralayan olay sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketleyen vatandaşlar, "Acilen korumaya alınmalı" çağrısında bulundu.

Bir eve yemek yardımı götüren sosyal medya içerik üreticisi, karşılaştığı korkunç manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Evde emanet olarak bulunan bir bebeğin ayağından iple bağlandığını fark eden içerik üreticisi, duruma anında müdahale ederek ipi çözdü.

"DURMUYOR, YARAMAZ" DİYEREK... 

Tepki çeken olayın ardından anne ve babasının çalışmak için işe gittiği ve bebeği bakması için bir kadına emanet ettikleri ortaya çıktı. Bebeği emanet alan kadının ise "Durmuyor, çok yaramaz" diyerek küçük çocuğu sürekli ayağından iple bağladığını söylemesi dehşete düşürdü.

BAKANLIĞI GÖREVE ÇAĞIRDILAR 

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketleyen vatandaşlar, şu yorumlarla tepkilerini dile getirdi: "Acilen korumaya alınmalı", "Allah'tan çocuğun ayağı kangren olmamış", "İçim acıdı vallahi bu çocuğun sevgi görmesi gerekiyor", "Çocuğun yaşam şartlarının denetlemesini rica ediyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıYemek TarifiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mehmet baş mehmet baş:
    Bakamayacağın,ilgilenemiyeceğin,doyuramacağın çocuğu yapmayın arkadaş.Herkes çocuk yapmak zorunda değil,herkes anne,baba olmak zorunda değil, herkeste anne,baba olamaz zaten. 0 0 Yanıtla
  • SEN BİLME SEN BİLME:
    Helal olsun adama bir daha gelcem kontrole diyor 0 0 Yanıtla
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